A101 APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,791
- DOSYA BOYUTU 100 MB
- Üretici Yeni Magazacilik A.S
-
A101 APK marketler zincirinin resmi Android uygulamasıyla çeşitli avantajlardan ve kampanyalardan anında haberdar olabilirsiniz.
A101 APK, marketler zincirinin resmi Android uygulamasıyla çeşitli avantajlardan ve kampanyalardan anında haberdar olabilirsiniz. Sunmuş olduğu ürün çeşitliliği ve oldukça uygun fiyatlarıyla özellikle öğrenci kesiminin uğrak yeri olan A101 marketlerde her hafta uygulanan indirimli ürünler de mevcut. Mobil cihazlar için geliştirilen A101 uygulaması da, sürekli olarak uygulanan indirimlerden anında haberdar olmanızı sağlıyor.
Marketlerde dağıtılan broşürlere ulaşabileceğiniz ve belirli haftalarda uygulanan indirimli ürünleri takip edebileceğiniz uygulamada, bildirim özelliği sayesinde yeni broşür eklendiğinde de haberdar olabiliyorsunuz.
A101, Uygun Fiyatlı iPhone 15 Pro ve Samsung Galaxy S24 FE Satıyor!
A101'de bu hafta iPhone 15 Pro ve Samsung Galaxy S24 FE satılıyor. Satışa sunulan ürünler arasında tablet ve akıllı televizyon da yer alıyor.
A101 APK İndir
Kapsamlı bir market uygulaması olan A101 APK'da, online sipariş verin ve anında kapınıza gelsin. İstediğiniz herhangi bir ürünü ucuz bir şekilde sipariş verebilirsiniz.
Elektronikten giyime, market alışverişinden mutfak malzemelerine kadar sipariş verebileceğiniz A101 APK'yı indirin ve siz de marketin sunduğu tüm olanaklardan rahatlıkla faydalanın!
A101
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 90
- DOSYA BOYUTU 33.8 MB
- Üretici Yeni Magazacilik A.S
-
A101 uygulaması ile gıda ve diğer ihtiyaçlarınızı online olarak satın alabiliyorsunuz.
A101 uygulaması ile iOS cihazlarınızdan market alışverişlerinizi kolayca gerçekleştirebilmeniz mümkün.
Türkiye’nin 81 ilinde binlerce mağazası bulunan A101’in iPhone ve iPad cihazlar için geliştirilen uygulaması ile artık market alışverişlerinizi de mobilden gerçekleştirebiliyorsunuz. Soğuk zincir ürünleri dışındaki tüm ürünleri satın alabilmenize olanak tanıyan A101 uygulamasında elektronik, ev, tekstil, bebek ve oyuncak, oto, bahçe ve yapı market gibi kategorilerde sunulan ürünleri de inceleyebilirsiniz.
Satın almak istediğiniz ürünleri sepetinize ekledikten sonra kredi kartı, banka kartı veya BKM Express gibi ödeme seçenekleriyle sipariş işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. Ayrıca, belirli zamanlarda uygulanan kampanyalardan da faydalanabileceğiniz A101 uygulamasında size en yakın A101 şubelerini görebilir, haftalık broşürleri de inceleyebilirsiniz.