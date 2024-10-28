A101 APK marketler zincirinin resmi Android uygulamasıyla çeşitli avantajlardan ve kampanyalardan anında haberdar olabilirsiniz.

Volkan Yılmaz - 8 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

A101 APK, marketler zincirinin resmi Android uygulamasıyla çeşitli avantajlardan ve kampanyalardan anında haberdar olabilirsiniz. Sunmuş olduğu ürün çeşitliliği ve oldukça uygun fiyatlarıyla özellikle öğrenci kesiminin uğrak yeri olan A101 marketlerde her hafta uygulanan indirimli ürünler de mevcut. Mobil cihazlar için geliştirilen A101 uygulaması da, sürekli olarak uygulanan indirimlerden anında haberdar olmanızı sağlıyor.

Marketlerde dağıtılan broşürlere ulaşabileceğiniz ve belirli haftalarda uygulanan indirimli ürünleri takip edebileceğiniz uygulamada, bildirim özelliği sayesinde yeni broşür eklendiğinde de haberdar olabiliyorsunuz.

A101 APK İndir

Kapsamlı bir market uygulaması olan A101 APK'da, online sipariş verin ve anında kapınıza gelsin. İstediğiniz herhangi bir ürünü ucuz bir şekilde sipariş verebilirsiniz.

Elektronikten giyime, market alışverişinden mutfak malzemelerine kadar sipariş verebileceğiniz A101 APK'yı indirin ve siz de marketin sunduğu tüm olanaklardan rahatlıkla faydalanın!