Ekranlı Şarj Kutusuna Sahip Kulaklık Tanıtıldı! 42 Saat Pil Ömrü Var

Dangbei, bir kulaklığın ne kadar işlevsel olabileceği sorusu üzerine yoğunlaşarak son derece etkileyici bir ürün ortaya çıktı. Dangbei Air 1S olarak adlandırılan model, müzik dinleme deneyimini oldukça iyileştirirken görsel olarak da bulunduğu ortama farklı hava katabilen bir şarj kutusu ile beraber geliyor. Öte yandan cihaz, uzun pil ömrü başta olmak üzere pek çok kullanışlı özellik taşıyor.

Dangbei Air 1S'in Özellikleri Neler?

Sürücü: 12 mm dinamik sürücüler

12 mm dinamik sürücüler Ağırlık: 6,3 gram

6,3 gram Şarj Kutusunun Ekranı: 2,04 inç AMOLED

2,04 inç AMOLED Pil Ömrü: Kulaklıkların her biri 8 saat, şarj kutusuyla birlikte 42 saat

Kulaklıkların her biri 8 saat, şarj kutusuyla birlikte 42 saat Ses Kodekleri: LHDC 5.0, SBC ve AAC

LHDC 5.0, SBC ve AAC Gelişmiş Özellikler: Gerçek zamanlı çeviri, sesi yazıya dökme, telefon görüşmelerini kaydetme, uzun yazıların özetini çıkarma, toplantı notu hazırlama

Gerçek zamanlı çeviri, sesi yazıya dökme, telefon görüşmelerini kaydetme, uzun yazıların özetini çıkarma, toplantı notu hazırlama Bağlantı: Bluetooth 6.0

Bluetooth 6.0 Aynı Anda İki Cihaza Bağlanabilme: Destekliyor

Destekliyor Uzamsal Ses Desteği: Mevcut

Mevcut Dayanıklılık: IP54 sertifikası (Ter, toz ve su sıçramalarına karşı belirli bir seviyeye kadar dayanıklı)

Dangbei Air 1S'in Şarj Kutusunun Özellikleri Neler?

Dangbei Air 1S'in şarj kutusunda 2,04 inç AMOLED ekran mevcut. Aslında daha önce bazı kulaklıkların şarj kutusunda da gördüğümüz bu ekranın oldukça işlevsel kullanım yolları bulunuyor. Tahmin edebileceğiniz üzere bunların başında şarkı değiştirme geliyor. Diğer yandan duvar kâğıdı ayarlayarak onu bir aksesuar olarak kullanmayı da tercih edebiliyorsunuz.

Dangbei Air 1S'in Pil Ömrü Ne Kadar?

Bluetooth 6.0 destekli ve aynı anda iki cihaza bağlanarak manuel geçiş sürecine gerek bırakmayan kulaklıkların her biri, 8 saate kadar pil ömrü sunuyor. Şarj kutusuyla beraber toplam kullanım süresi 42 saati buluyor ki bu, cihazın her gün şarj etmeye gerek kalmayacağını gösteriyor. Bu arada hızlı şarj desteği sayesinde de 10 dakikalık bir şarj işleminin ardından 2,5 saatlik müzik dinleme süresi elde edilebiliyor.

Dangbei Air 1S'in Gelişmiş Özellikleri Neler?

Kulaklık son derece geniş bir özellik yelpazesine sahip. Çok sayıda dil için gerçek zamanlı çeviri imkânı sunuyor. Ayrıca 100'ü aşkın dilde sesi yazıya dökmeyi mümkün kılıyor. Ayrıca mobil uygulama üzerinden telefon görüşmesi kaydedilebiliyor, uzun yazılar için özet çıkarılabiliyor, toplantı notları hazırlanabiliyor.

Dangbei Air 1S Gürültü Engelliyor mu?

Açık kulak tasarımına sahip olduğu için aktif gürültü engelleme (çevreden gelen seslerden rahatsız olmamanızı sağlayan bir özellik) özelliğini beklememek gerekiyor ama sesli görüşmeler için arka plan gürültüsünü algılayan ve kullanıcının sesini öne çıkaran dört mikrofon destekli bir gürültü azaltma özelliği mevcut.

Dangbei Air 1S'in Fiyatı Ne Kadar?

Dangbei Air 1S için 1.299 yuan fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 8 bin 855 TL'ye denk geliyor. Cihazın Türkiye'de satışa sunulması durumunda fiyatın vergilerle birlikte toplam ücreti 20 bin TL civarında olabilir. Konu ile ilgili resmî bir açıklama yapılmadığını, fiyatın değişiklik gösterebileceğini not düşelim.

Dangbei Air 1S Türkiye'de Satılacak mı?

Dangbei'nin şu an Türkiye'de bazı ürünleri satılıyor ama bunların arasında Dangbei'nin ürünlerini şu an Türkiye'de kullanıcılarla buluşturan bir distribütörü bulunsa da daha çok projeksiyon cihazlarına odaklanılıyor. Dangbei Air 1S henüz çok yeni bir model olduğu için Türkiye'ye doğrudan distribütör aracılığıyla getirilip getirilmeyeceği belli değil fakat bu gerçekleşmese bile yeni kulaklığın ithalatçı garantili olarak satılabileceğini söylemek mümkün.

Editörün Yorumu

Şarj kutusunda ekran fikri yeni bir şey olmasa da henüz yaygınlaşmadığı için önemli olduğunu söyleyebilirim. Şu anda bunu yapan birkaç marka bulunuyor. Günlük yaşamı kolaylaştıracak ileri düzey özellikler sunduğu söylenemez ancak görsel kalite açısından etkili olduğunu düşünüyorum. Diğer yandan markanın bu modelde sunduğu gerçek zamanlı çeviri, sesi yazıya dökme gibi özellikleri de oldukça kullanışlı buluyorum.