Çeviri Yapan Kulaklık Tanıtıldı! Kaydı Yazıya Döküp Özetleyebiliyor

Edifier, LolliClip SE'yi tanıttı. Açık kulak tasarımı ile birlikte gelen kulaklık, iki farklı renk seçeneği ile birlikte kullanıcılarla buluşturuluyor. Bunlardan biri siyah, diğeri ise altın rengi. Kulakları tam kapatmadığı için uzun süreli kullanımlarda rahatsızlık vermeyen modelde sağ ve sol ayrımı da bulunmuyor. Yani hangi kulağa takılırsa takılsın, sorunsuz şekilde çalışıyor.

Edifier LolliClip SE'nin Özellikleri Neler?

Sürücü: 12 mm dinamik sürücü

12 mm dinamik sürücü Dayanıklılık: IP56 sertifikası

IP56 sertifikası Ses Teknolojileri: Dinamik bas dengeleme algoritması ve uzamsal ses desteği

Dinamik bas dengeleme algoritması ve uzamsal ses desteği Ses Kodekleri ve Sertifikalar: LHDC 5.0, Hi-Res Audio Wireless

LHDC 5.0, Hi-Res Audio Wireless Yapay Zeka Özellikleri: Yapay zeka asistanı, gerçek zamanlı çeviri, kayıt alma, kaydı yazıya dökme ve özetleme)

Yapay zeka asistanı, gerçek zamanlı çeviri, kayıt alma, kaydı yazıya dökme ve özetleme) Bağlantı: Bluetooth 6.1, aynı anda iki cihaza bağlanma

Bluetooth 6.1, aynı anda iki cihaza bağlanma Sağ ve sol kulağı otomatik algılama: Mevcut

Mevcut Pil Ömrü: Tek şarjla 10 saat (şarj kutusu ile +30 saat, toplamda 40 saat)

Tek şarjla 10 saat (şarj kutusu ile +30 saat, toplamda 40 saat) Mikrofon: Arka plandaki gürültüleri engelleyen çift mikrofon düzeni

Arka plandaki gürültüleri engelleyen çift mikrofon düzeni Yazılım: Edifier Connect (Ekolayzer ayarları, kulaklık bulma, şarj seviyesi öğrenme, yapay zeka araçlarına erişim)

Edifier LolliClip SE Suya Dayanıklı mı?

Kulaklık, IP56 sertifikasına sahip. Bu, belirli bir seviyeye kadar toz ve su sıçramalarına karşı dayanıklı olduğu anlamına geliyor. Havuzda, duş alırken veya denizde kullanmaktan mutlaka kaçınılmalı ama yağmur atıştırırken yürüyorsanız, yoğun antrenman sırasında terlediyseniz, üzerinize yanlışlıkla su sıçradıysa endişelenmenize gerek olmayacaktır.

Edifier LolliClip SE'nin Pil Ömrü Ne Kadar?

Kulaklıkların her biri, tek şarjla 10 saate kadar pil ömrü sağlıyor. Şarj kutusu ise 30 saate kadar pil ömrü sunuyor. Yani toplamda 40 saatlik bir kullanım süresi bulunuyor. Kulaklığı günde 1-2 saat kullanan kişiler, bu cihazı uzun süre boyunca şarj etmeden kullanabilecektir ama gün boyu kullanımda orta seviyede sayılabilir. Bu arada bu ayın başında tanıtılan Edifier Hecate CP2'nin de şarj kutusuyla beraber 26 saate kadar pil ömrü sunduğunu belirtelim.

Edifier LolliClip SE Nasıl Bir Ses Kalitesi Verir?

Edifier LolliClip SE, 12 mm dinamik sürücülerle birlikte geliyor. Sürücü boyutu, açık kulak tasarımlı bir kulaklık için yeterli sayılır. Daha fazla hava ileterek basların daha güçlü hissedilmesini ve vokallerin daha net duyulmasını sağlayacaktır. Öte yandan dinamik bas dengeleme algoritması da bu tür kulaklıklarda görülebilen basların yetersiz kalması sorunun da önemli ölçüde telafi edecektir.

Cihaz, uzamsal ses desteğine sahip. Bu, sanal üç boyutlu ses ortamı oluşturarak sesi daha geniş bir alandan duymanıza olanak tanıyor. Hem oyunlarda hem filmlerde seslerin nereden geldiğini daha kolay şekilde ayırt edebilirsiniz. Ayrıca şarkıları dinlerken de küçük çaplı bir konser atmosferi elde edebilirsiniz.

Cihaz, LHDC 5.0 ses kodeğini destekliyor. Bu, kulaklığın uyumlu cihazlarda kullanıldığında detay kaybının minimum seviyeye ineceği anlamına geliyor. Bu arada Hi-Res Audio Wireless sertifikasına sahip olduğunu da not düşelim. Bu, yüksek kaliteli ses standartlarını karşıladığına işaret ediyor. Ayrıca doğal tizler elde edebileceğinizin de bir göstergesi.

Edifier LolliClip SE'nin Fiyatı Ne Kadar?

Edifier LolliClip SE için 74 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 3 bin 412 TL'ye denk geliyor. Türkiye'ye distribütör aracılığıyla getirilmesi durumunda fiyatı vergiler ve kâr gibi giderlerle birlikte 8 bin 500 TL civarında bir fiyat etiketiyle satın alınabilir. Konuya ilişkin resmî açıklama olmadığını, farklı fiyatla satılabileceğinin altını çizelim.

Edifier LolliClip SE Türkiye'de Satılacak mı?

Şu an Türkiye'de pek çok Edifier kulaklık satılıyor. Bunlara örnek olarak Edifier ES850NB, Edifier NB2 Pro, Edifier Neobuds Pro 2 ve Edifier TWS330 NB verilebilir. Söz konusu modelleri göz önüne alacak olursak Edifier LolliClip SE'nin de Türkiye'deki kullanıcılarla buluşma ihtimali olduğunu söyleyebiliriz.

Editörün Yorumu

Edifier LolliClip SE'nin özellikle sporla uğraşan veya gün boyu kulaklık takan kişiler için ideal bir model olduğunu düşünüyorum. Kulak kanalını tamamen kapatmayan tasarıma sahip olması sayesinde uzun süreli kullanıma uygun. Öte yandan tere dayanıklı olması da yoğun antrenmanlar sırasında terleyen kişiler için ciddi avantaj sunuyor. Bas dengeleme algoritması ise bu tür kulaklıklardaki bas kaybını mümkün olduğunca azaltarak kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştiriyor.