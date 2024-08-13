Data & Analytics Challenge Başvuruları Açıldı!

Türkiye'nin ilk ve en prestijli veri analizi yarışması Data & Analytics Challenge (DAC)'ın başvuruları açıldı! Mobil gaming alanında öncü şirketlerden olan Fugo Games’in ana sponsorluğuyla gerçekleşecek Data & Analytics Challenge 2 Eylül’de başlıyor!

Data & Analytics Challenge için Son Başvuru Tarihi 29 Ağustos

Bu sene Fugo Games Ana sponsorluğundaonline olarak gerçekleşecek 2 hafta boyunca sürecek yarışmada sen de yerini al! İster tek kişi, ister iki kişilik takımınla, Türkiye'de ve globalde önde gelen şirketlerin hazırladığı projeleri çözme fırsatı yakalamak ve büyük ödüllerin sahibi olmak için sayfada bulunan linke tıkla ve başvurunu yap!

Yarışma Süreci:

Bireysel ya da iki kişilik takımınla başvuru formunu 29 Ağustos'a kadar doldurun.

2-13 Eylül tarihleri arasında online olarak gerçekleşecek iki etaptan oluşan projelerde yer alın.

Finale kalan 20 takımdan biri olma hakkı kazanın.

15 Eylül’de yapılacak finalde sunum becerilerinizi gösterin ve ödülleri kapın!

Data & Analytics Challenge’da bu sene seni neler mi bekliyor?

Önde gelen şirketlerinin özel olarak hazırladığı projeleri çözme fırsatı

Hayalinizdeki şirketlerin sizi keşfetmesi için networking imkanları

Dereceye giren takımlar için büyük ödüller

Staj Ödülleri

Siz de bu etkinliğin bir parçası olmak istiyorsanız, başvuru için buraya tıklayabilirsiniz.