Daymare 1994: Sandcastle Duyuruldu: Türkçe Altyazılı Olarak Geliyor!

Hayatta Kalma-Korku türündeki Daymare 1994: Sandcastle duyuruldu. Önümüzdeki yıl içerisinde PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series için satışa sunulacak. Türkçe altyazı seçeneğinin de olacağı oyunla ilgili tüm detaylar haberimizde.

Son olarak Resident Evil serisinden esinlenilen Daymare: 1998 ile karşımıza çıkan Invader Studios tarafından geliştirilmekte olan Daymare 1994: Sandcastle, bir önceki oyunun öncesini konu alacak ve Leonardo Interactive tarafından yayınlanacak.

Daymare 1994: Sandcastle Nasıl Bir Oyun Olacak?

Yeni oyunda, eskiden devlet için çalışan bir ajan olup da sonradan HADES adındaki özel bir birlik adına çalışmaya başlayan Delila Reyes karakterinin başından geçenlerin anlatılacak. En ileri teknolojili ve yenilikçi silahlarından birini alıp dünyanın en ünlü ve en gizemli yerine, yer altındaki ıssız bir askeri araştırma merkezine gideceğiz. Her zaman olduğu gibi bizi daha önceden hiçbir yerde görmediğimiz, ama öldükten sonra daha da zorlu bir şekilde geri dönebilme ihtimali olan yaratıklar ile mücadeleye mücadeleye gireceğiz.

Unreal Engine 4 ile geliştirilen Daymare: 1994: Sandcastle, gelişmiş görsellik, müzikler, ses efektleri ve envanterinizi daha kolay düzenleyebileceğiniz yeni bir V.A.C. sistemi ile gelecek. Ayrıca ana karakterimizin koluna yerleştirilen tarayıcı göz sayesinde, karşınıza çıkacak engelleri aşmak için gereken ipuçlarının yanı sıra gizli dokümanları ve eşyaları da bulabilmeniz de mümkün olacak.

Daymare 1994: Sandcastle için şimdilik net bir çıkış tarihi olmasa da, önümüzdeki yıl içerisinde ve aynı ilk oyun gibi Türkçe altyazı seçeneği ile satışa sunulacak. Duyuruya özel olarak yayınlanan ekran görüntülerine, fragmanına ve PC sistem gereksinimlerine aşağıdan göz atabilirsiniz.

Daymare 1994: Sandcastle Görüntüleri

Daymare 1994: Sandcastle En Düşük Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: WINDOWS 7, 8, 8.1, 10 (64-BIT)

İşlemci: Intel Core i5-4460, 2.70GHz veya AMD FX-6300 veya daha iyisi

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760 veya AMD Radeon R7 260x 2 GB Video RAM

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 23 GB kullanılabilir alan

Daymare 1994: Sandcastle Önerilen Sistem Gereksinimleri