Red Dead Redemption 2 grafiklerinde gerçekçilik sınırları zorlandı. Eğer oyunun RTX 3090 kartında, Ultra ayarlar ile nasıl göründüğünü merak ediyorsanız, haberimizin içeriğindeki videoyu kaçırmayın. Detaylar haberimizde.

Rockstar Games hiç şüphesiz ki sektörün en önemli geliştiricilerinden ve yayıncılarından birisi oluyor. Artık nesil başına tek tük oyunlar çıkartıyor olsalar da, hem aradan geçen yıllara değiyor hem de çıkan oyunu yıllar boyunca destekliyorlar. Bunun en büyük örneği ise tabii ki GTA 5 ve GTA Online. Halen daha yeni içeriklerin yanı sıra, yeni nesil sürümlerinin hazırlık aşamasında olduğunu ve bu yılın sonlarına doğru çıkacağını hatırlatalım.

Öte yandan, Amerika menşeli şirketin mevcut güncel oyunu 2018 yılın Ekim ayında çıkmış olan Red Dead Redemption 2. Arthur Morgan karakterini yönettiğimiz Vahşi Batı temalı oyun, Red Dead Redemption’da yaşananların öncesini anlatıyor.

Binden fazla geliştirici ile tartışmalı çalışma şartları altında sekiz yıl boyunca geliştirilmiş olan oyun, detay anlamında görüp görebileceğimiz en zengin oyunlardan bir tanesi olurken, görsel anlamda son derece büyüleyici seviyede olduğunu söylemek herhalde yalan olmaz. Bu büyüleyicilik, gerek modifikasyon üreticileri tarafından yayınlanan modlar ve teknolojinin zaman içerisinde gelişimi ile satışa sunulan yeni ekran kartları sayesinde hazırlanan videolar bir adım daha öne çıkarak karşımıza geliyor.

Red Dead Redemption 2 Grafiklerinde Gerçekçilik Ne Seviyede?

Digital Dreams Youtube kanalı ise yayınladığı yeni video ile bir kez daha bizi etkilemeyi başardı. Haberimizin sonunda göz atabileceğiniz yeni Red Dead Redemption 2 oynanış videosu, RTX 3090 ile kaydedilmiş. Ultra grafik ayarlarında 8K çözünürlüğün yanı sıra, Ray Tracing Reshade özelliği ve Photorealistic Reshade Mode ile de desteklenen oyunda, gerçekçilik sınırlarına kadar zorlanmış. Elbette gerçek farkı görebilmek için 8K monitör veya televizyona ihtiyacınız var, ama 1080p seçeneğinde bile büyülediğini söylemek, herhalde çok da yanlış olmaz. Lafı daha fazla uzatmadan, sizleri o muhteşem Red Dead Redemption 2 videosuyla baş başa bırakalım.

Red Dead Redemption 2 Konusu

Vahşi Batı temalı oyunun hikayesi 1899 yılında geçiyor. Van der Linde çetesinin bir üyesi olan Arthur Morgan isimli bir kanun kaçağının rolüne bürünüyorsunuz. Vahşi Batı'nın ölmekte olduğunu kabul etmek istemeyen Morgan olarak hükümet güçlerine, rakip çetelere ve diğer muhaliflere soygun ve hırsızlık yaparak ve silahlı çatışmalara girerek karşı hayatta kalma mücadelesi veriyorsunuz.