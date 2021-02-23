Days Gone PC için Duyuruldu: Bu İlkbaharda Geliyor!

PlayStation platformuna özel oyunlar birer birer PC oyuncularıyla buluşmaya başlayacak. Bugün yapılan açıklama ile Days Gone PC için duyuruldu. Çıkış tarihi henüz belli olmasa da, İlkbahar mevsiminde bizlerle olacak.

Sony geçtiğimiz sene içerisinde Horizon: Zero Dawn - Complete Edition oyununu PC platformuna çıkartarak büyük bir sürprize imza atmıştı. Söylenti olarak karşımıza çıkan bu söylentinin gerçekleşmesi, elbette birçoğu için bir şeylerin değişmeye başladığının işaretçisi olmuştu. Çünkü, bildiğiniz gibi bu zamana kadar Sony Worldwide Studios bünyesindeki hiçbir stüdyonun oyununun PlayStation dışındaki bir platforma çıktığını görmemiştik. Haliyle bu da, ileride daha başka oyunların da Horizon: Zero Dawn - Complete Edition'ı takip edip etmeyeceği merak konusuydu.

Sony Worldwide Studios Başkanı ise resmi duyuru sırasında, öfkelenen PlayStation kullanıcılarını yatıştırabilmek için PC uyarlamaları için herhangi bir planlarının olmadığını söylemişti. Ne var ki bu açıklama zaman içerisinde değişim geçirmiş.

Days Gone PC için de Çıkacak!

GQ tarafından Sony Interactive Entertainment başkanı ve Üst Yöneticisi Jim Ryan ile bir röportaj gerçekleştirildi. Bu röportaj sırasında Ryan, sürpriz bir duyuru yaparak Days Gone’ın bu İlkbahar mevsiminde PC için de satışa sunulacağını müjdeledi.

Söylenene göre Horizon: Zero Dawn - Complete Edition oyununun PC için çıkışı sonrasında genel görüşü gözlemleyen ve nabız yoklamalarına başladıklarını belirten Jim Ryan, ilerleyen dönemlerde daha başka platforma özel oyunu PC kullanıcıları ile buluşturulacağını da söylüyor. Bu da demek oluyor ki, ilerleyen zaman zarfında bizleri heyecanlı duyurular bekliyor.

Aslına bakarsanız geçmişte, PlayStation platformlarına özel oyunların PC için de çıkacağına dair sayısız söylenti duymuştuk. Bu söylentiler, Guerrilla Games tarafından geliştirilmiş olan oyunun duyurulmasının ardından güçlü ihtimallere dönmüştü. Hatta Amazon da geçtiğimiz sene birçok PlayStation oyununu sürpriz bir şekilde listelemesine dahil etmişti. Sonradan bunun bir hata olduğu söylenerek kaldırılmıştı. Belki bu da nabız yoklamasının bir parçasıydı, kim bilir? Çünkü listelemede yer alanlardan bir tanesi de Days Gone idi.

Days Gone Konusu

Deacon St. John isimli bir karakterinin hikayesinin anlatıldığı Oregon eyaletinde geçen oyunda, yaşanan küresel bir salgın sonrasında insanlığın büyük bir bölümü Kaçıklar (Freakers) adı verilen bir türe dönüşüyor. Ana karakterimizi Deacon ise hayatta kalma mücadelesini sürdürürken, öldüğünü zannettiği eşinin halen hayatta olduğuna dair güçlü bir ihtimalin varlığını keşfediyor. Sonrasında ise onu bulmak için zorlu bir maceraya atılıyor.