Oyuncuları Şaşırtan Duyuru: Days Gone Remastered Geliyor! (Video)

2025 yılının ilk State of Play etkinliği 13 Şubat TSİ 01.00'de yapıldı. Etkinlikte bazı duyurular heyecanlandırırken bazıları ise "buna gerek var mıydı" dedirtti. Days Gone Remastered duyurusu da tepkiye neden oldu çünkü oyuncular remastered yerine yeni Days Gone oyunu bekliyordu.

Bend Studio tarafından geliştirilen Days Gone 2019 yılının nisan ayında PlayStation 4, 2021 yılının mayıs ayında ise PC platformu için satışa sunuldu. Açık dünya, aksiyon ve macera türlerindeki oyun zombi salgınının yaşandığı bir dünyada geçiyor.

Oyunda zombilerin yanı sıra kötü niyetli insanlara karşı da mücadele etmemiz gerekiyor. Ganimet avcısı Deacon St. John'u kontrol ettiğimiz yapımda motosiklet ile yolculuğa çıkıyoruz. Peki, oyunun remastered sürümü neler sunacak?

Days Gone Remastered İçin Duyuru Videosu Yayınlandı

Remastered sürümü PlayStation 5 Pro ve VRR desteğine sahip olacak. Bu sürümde Horde Assault, Survival Arcade, Permadeath ve Speedrun isimli yeni oyun modlarını göreceğiz. Remastered ayrıca grafik iyileştirmeleri, yeni erişilebilirlik özellikleri, gelişmiş fotoğraf modunu da içerecek.

State of Play etkinliğinde remastered sürümü için bir video da yayınlandı. 1 dakika 46 saniye uzunluğundaki videoya Days Gone 2 beklendiğine dair çok sayıda yorum yapıldı.

Days Gone Remastered Çıkış Tarihi

Days Gone Remastered 25 Nisan 2025 tarihinde 49,99 dolar fiyat etiketiyle Playstation 5 için satışa sunulacak. Days Gone'un PlayStation 4 sürümüne sahip olan kişiler 10 dolar karşılığında remastered'a sahip olabilecek. PC oyuncuları ise 25 Nisan'da çıkacak Broken Road isimli DLC aracılığıyla yeni içeriklere erişebilecek.