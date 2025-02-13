Yıllardır Beklenen Borderlands 4'ün Çıkış Tarihi Belli Oldu

Sony tarafından 13 Şubat TSİ 01.00'de düzenlenen State of Play etkinliğinde GTA 6 rakibi MindsEye dahil olmak üzere birçok oyun tanıtıldı. Etkinlikte ayrıca yıllardır beklenen Borderlands 4'ün çıkış tarihi de açıklandı.

Borderlands 4'ün Fragmanı Beğeni Topladı

Geliştirici Gearbox ve yayıncı 2K, State of Play etkinliğinde Borderlands serisinin yeni oyununun ne zaman çııkacağını bir video eşliğinde duyurdu. PlayStation'ın resmî YouTube kanalından yayınlanan video sayesinde bölüm tasarımlarına, silahlara ve karakter tasarımlarına yakından göz atma imkânı elde ediyoruz.

1 dakika 6 saniye uzunluğundaki oynanış videosu aksiyon dolu sahneler içeriyor. Görünüşe göre Borderlands 4 serinin önceki yapımları gibi çok keyifli bir oyun deneyimi sunacak.

Looter shooter türündeki oyunda baskıcı Timekeeper'dan kurtulmaya çalışırken aynı zamanda karşımıza çıkan tehlikeli düşmanları yok etmeye çalışacağız. Oyunda acımasız haydutlar, mekanik canavarlar ve vahşi yaratıkları bulunacak.

Borderlands 4 arkadaşlarla oynanacak oyunlar arayan kişiler için de harika bir yapım olacak çünkü tek oyunculu modun yanı sıra co-op özelliğini de destekleyecek. Bu sayede oyunu en fazla üç arkadaşınızla birlikte oynayabileceksiniz.

Borderlands 4 Çıkış Tarihi

Borderlands 4 oyunu 23 Eylül 2025 tarihinde PlayStation 5, PC ve Xbox Series X/S platformları için satışa sunulacak. Oyunun PC sürümünü Steam'den istek listenize ekleyebilirsiniz.