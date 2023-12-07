Dead by Daylight Sevenlere Müjde: Hikaye Tabanlı Oyunu Geliyor!

Dead by Daylight evreninde geçecek olan yeni tek oyunculu oyun Supermassive Games ve Behaviour Interactive tarafından duyuruldu.

Daha önce tek oyunculu hikâyeli oyunlarıyla ilgi gören Supermassive Games ekibi, şimdi de Dead by Daylight evrenini konu alacak yeni bir hikâye tabanlı oyun üzerinde çalışıyor.

Supermassive Games stüdyo direktörü Steve Goss "Bilindiği üzere Supermassive'de hepimiz korku oyunlarının hayranıyız ve Dead by Daylight'ı da bu yüzden fazlasıyla seviyoruz. Şimdi de Dead by Daylight'ın dehşet verici çoklu evreninde geçen yepyeni bir tek oyunculu interaktif hikâye oyunu için Behaviour ile iş birliği yapmaktan heyecan duyuyoruz."

İlk Tanıtım Bu Gece The Game Awards'ta Gelecek

Supermassive Games'in baş yapımcısı Traci Tufte ise "Bir Supermassive oyununun gerilim ve dallara ayrılan hikâye anlatımını Dead by Daylight'ın mitolojisiyle bir araya getirerek güçlü ölüm kalım seçimleriyle dolu gerilimli bir hikâye deneyimi yaratmak için çok çalışıyoruz." dedi.

Yeni oyun hakkında bilinen başka bir şey yok ancak geliştiriciler bu yılın sonlarına dek oyun hakkında daha fazla detay paylaşılacağının sözünü verdi.

Duyuruda ayrıca The Game Awards resmî hesabının bir etiketi de yer aldı, bu da bu gece Türkiye saati ile 03.30'da gerçekleşecek The Game Awards etkinliğinde oyunun gösterilebileceği iddiasını güçlendiriyor.

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