Kimse Beklemiyordu! Sevilen Korku Oyunu Rekor Kırdı

Hiç şüphesiz dünyanın en sevilen çevrim içi korku oyunlarından Dead by Daylight, oyuncu kitlesini giderek büyütmeye devam ediyor. Popularitesini sürekli artıran popüler yapım, yeni bir rekorla gündeme geldi.

Dead by Daylight, Yeni Bir Rekor Kırdı

Söz konusu oyun 106 bin 29 eşzamanlı oyuncuya ulaşarak kendi rekorunu tazeledi. Önceki zirve 2021 yılında gerçekleşen Resident Evil iş birliğiyle gelmişti ve yalnızca 1.000 oyuncu farkla aşılmıştı.

O dönem Leon ve Jill Valentine oynanabilir karakterler olarak eklenmiş, Raccoon City haritası ve Nemesis ise oyuna katil olarak dahil edilmişti. Şimdiki rekorsa Five Nights at Freddy’s evreninden gelen yeni katil karakter Springtrap sayesinde kırıldı.

Behaviour Interactive, Dead by Daylight evrenini adeta bir korku festivaline çevirdi. Şu an oyunda 39 katil, 46 da kurtulan karakter var. Üstelik listede Nicolas Cage, Hellraiser’ın Pinhead’i ve Stranger Things’in Demogorgon’u gibi kült karakterler de bulunuyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.