460 TL Değerindeki Dead Island: Riptide Definitive Edition Ücretsiz Oldu!

Steam, Epic Games gibi kalıcı ücretsiz oyunlar veriyor olsa da bunların birçoğu yalnızca hafta sonuna özel oluyor ancak bu sefer Steam zamanında oldukça popüler olan bir oyunu kalıcı olarak ücretsiz dağıtıyor.

Çıktığı dönem büyük ilgi toplayan ve Techland ekibinin bugünkü popülaritesinin en büyük kaynaklarından Dead Island: Riptide Definitive Edition, Steam'de ücretsiz oldu.

Normal satış fiyatı 14,99 dolar (460 TL) olan oyunu 15 Şubat saat 19.00'a kadar kütüphanenize ücretsiz olarak eklediğiniz takdirde kalıcı bir şekilde sahip olmuş olacaksınız.

Dead Island: Riptide Definitive Edition Nasıl Ücretsiz Alınır?

Oyunu ücretsiz olarak edinmek için öncelikle Steam web sitesine veya uygulamasına gitmeniz gerekiyor.

veya uygulamasına gitmeniz gerekiyor. Steam hesabınıza giriş yapın.

Arama kısmına Dead Island: Riptide Definitive Edition yazın ya da buradan oyunun sayfasına gidin.

oyunun sayfasına gidin. 'Hesaba Ekle' seçeneğine basın.

Oyuna artık kütüphaneniz üzerinden erişebilirsiniz.

Dead Island 2, Steam'e Geldi

Dead Island: Riptide Definitive Edition'un ücretsiz olmasındaki asıl neden Dead Island 2'nin Steam'e gelmiş olmasıyla ilgili.

Dead Island 2, Epic Games ile olan 1 yıllık anlaşması nedeniyle geçtiğimiz yılki çıkışından bu yana PC platformunda yalnızca Epic Games üzerinden erişilebilir durumdaydı. Çıkışından bu yana 1 yıl geçmesiyle birlikte oyun nihayet Steam'e geldi.

Henüz satış fiyatı belli değil fakat MENA'ya özel dolar fiyatlandırması yapılsa bile Epic Games'teki mevcut fiyat muhtemelen çok daha ucuz olacak. Bu nedenle oyunu almayı düşünüyorsanız bu durumu aklınızda bulundurmanızda fayda var.