Dead Space'in Çıkış Fragmanı Yayınlandı (Video)

Dead Space'in yeniden yapımı 27 Ocak'ta piyasaya çıkıyor ancak bu durum Motive Studio ekibini lansman fragmanını nispeten daha erken yayınlamaktan alıkoymadı. Bu yeni görüntüler, bölüm dizaynları da dâhil olmak üzere oyunun her yerinden parçaları bir araya getiriyor.

Oyunun diğer fragmanlarında olduğu gibi bu yeni fragman da oyunculara yeniden tasarlanmış mekânlar ve tanıdık gelebilecek ancak önemli ölçüde daha ayrıntılı yerlere bir bakış sunuyor. Bu fragmanda özellikle Isaac Clarke'ın yüzünün (aynı zamanda aktörü Gunner Wright'ın da yüzü) yakın çekimi yer alıyor.

Electronic Arts ayrıca oyunun hikâyesini ve arkasındaki yazım sürecini ele alan bir makale yayınladı. Ekip, seriyi çevreleyen daha sonraki oyunlarla daha tutarlı hâle getirmek için bazı unsurları nasıl eklediğini, bazı eski parçaları nasıl çıkardığını ve mevcut bazı karakterleri nasıl geliştirdiğini anlattı. Örneğin Isaac'in kız arkadaşı Nicole ve Dr. Challus Mercer artık daha derin bir karaktere ve kişiliğe sahip ve orijinalinde çoğunlukla ses kayıtlarında yer alan Elizabeth Cross ve Jacob Cross çifti de artık daha fazla süre alıyorlar.

Dead Space Çıkış Fragmanı

Electronic Arts bunun onlara daha fazla derinlik kazandırmak ve böylece oyuncuların onlarla daha güçlü bir bağ kurmasını sağlamak için yapıldığını belirtti. Bunlardan bazıları yeni yan görevlerde keşfedilebilecek ve geminin "kaosa doğru inişini biraz daha fazla" gösterecek. Kıdemli Oyun Yazarı Jo Berry, anlatının temellerinin çoğunlukla aynı olduğunu ancak yeniden yapımda bazı şeylerin farklı olabileceğini ve karakterlerdeki değişikliklerin hikâyeye yayılacağını söyledi.

Berry karakterlerdeki bu değişikliklerden bazıları hakkında belli belirsiz konuşurken, Yaratıcı Yönetmen Roman Campos-Oriola "her zaman yeni bir şeyler" göreceğimizi söyleyerek bu değişikliği destekledi.

Peki sizin yeni Dead Space oyunundan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.