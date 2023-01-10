Dead Space Remake Ön Sipariş Hediyesi Belli Oldu

Dead Space Remake ön sipariş hediyesi açıklandı. Çok sayıda oyuncu tarafından sabırsızlıkla beklenen oyunu Steam isimli dijital oyun mağazası üzerinden ön sipariş veren kişilere bir adet video oyunu hediye edilecek. Konuya dair detaylar haberimizde.

Dead Space Remake Ön Sipariş Hediyesi Nedir?

Yayıncılığını Electronic Arts'ın üstlendiği Dead Space'in Remake sürümü ön siparişe açıldı. Motive tarafından geliştirilen remake sürümünü Steam üzerinden ön sipariş veren kişilere Dead Space 2 hediye edilecek. Steam'de oyunun fiyatı 999,99 TL, Deluxe Edition sürümünün ücreti ise 1.199,99 TL olarak belirlendi.

Yalnızca tek oyunculu modun yer aldığı Dead Space 2, 2011 yılının ocak ayında piyasaya sürülmüştü. Visceral Games tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından yayımlanan hayatta kalma korku oyunu türündeki Dead Space 2, çok sayıda oyuncu tarafından beğenilmişti.

Dead Space Remake Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Window 10 64-bit

İşlemci: AMD Ryzen 5 2600x / Intel Core i5 8600

RAM: 16 GB

Ekran Kartı: AMD RX 5700 / GTX 1070

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama Alanı: 50 GB kullanılabilir alan

Dead Space Remake'i düşük ayarlarda oynayabilmek için en az AMD Ryzen 5 2600x veya Intel Core i5 8600 işlemcisi, en az AMD RX 5700 ya da GTX 1070 ekran kartı ve 16 GB RAM isteniyor. Oyunu yüklemek için 50 GB kullanılabilir alan gerekecek.

Dead Space Remake Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Window 10 64-bit

İşlemci: Ryzen 5 5600X / Core i5 11600K

RAM: 16 GB

Ekran Kartı: Radeon RX 6700 XT / Geforce RTX 2070

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama Alanı: 50 GB kullanılabilir alan

Dead Space Remake Ne Zaman Çıkacak?

Çok sayıda oyuncu tarafından sabırsızlıkla beklenen TPS türündeki Dead Space Remake, 27 Ocak 2023 tarihinde piyasaya sürülecek.