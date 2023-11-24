Death Stranding 2'nin Çıkış Tarihi Ortaya Çıkmış Olabilir: Biraz Daha Bekleyeceğiz!

Hideo Kojima'nın hem sektöre bambaşka bir tür kazandırdığı hem de büyük başarı elde ettiği markası Death Stranding'in devam oyununa yönelik bir çıkış tarihi söylentisi ortaya çıktı.

Bugün ortaya çıkan yeni bilgilere göre merakla beklenen devam oyunu Death Stranding 2, 2025 yılında piyasaya sürülebilir.

ResetERA forum üyesi Red Kong XIX, Marvel's Spider-Man 2 gibi birçok oyunda karakter sanatçısı olarak çalışmış profesyonel bir sanatçının ArtStation profilinin ekran görüntüsünü paylaştı ve bu profilde Death Stranding 2'nin 2025'te çıkacağı belirtiliyor.

Death Stranding 2, 2025 Yılında Piyasaya Sürülebilir

Profilde her şey doğru gibi görünse de sağladığı bilgiler doğru olmayabilir, bu nedenle resmî bir onay gelene kadar şimdilik yalnızca söylentilerle yetinmek zorundayız.

Death Stranding 2 duyurusunun üzerinden oldukça bir zaman geçti ve oyunun zaten büyük bir bölümünün hazır olduğu iddia ediliyordu. Ayrıca son gelen iddialar, Hideo Kojima'nın The Game Awards'ta göstermek adına yeni bir fragman üzerinde çalıştığını belirtiyordu.

Tüm bunlar göz önüne alındığında 2025 oldukça tutarlı bir tarih olabilir ancak yine de resmî açıklamayı beklemekte fayda var.

Peki siz Death Stranding 2'nin ne zaman çıkacağını düşünüyorsunuz? Oyun hakkındaki beklentilerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.