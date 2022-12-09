Death Stranding 2 Resmi Olarak Duyuruldu

Deneyimli oyun tasarımcısı Hideo Kojima, bu ayın başlarında "yeni bir yolculuğa" başlamakla ilgili attığı tweet'in ardından bir sonraki oyununu The Game Awards'ta resmen tanıttı. Gelecek olan yeni oyun, Norman Reedus'un aylar önce kendisinin de duyurduğu Death Stranding'in devam oyunu Death Stranding 2 olacak.

Kojima, The Game Awards'da sahneye çıktı ve duyuru fragmanının, hayranların yeni bilgileri beklerken proje hakkında fikir yürütebilecekleri detaylarla dolu olduğunu söyledi. Kojima'nın belirttiğine göre Death Stranding 2'nin hikâyesi COVID pandemisinden önce yazılmıştı ancak pandeminin başlaması Kojima'nın senaryoyu tamamen yeniden yazmasına neden oldu.

Death Stranding 2 Duyuru Fragmanı

Oyunun başrollerinde Norman Reedus, Lea Seydoux, Troy Baker, Shioli Kutsuna ve Elle Fanning yer alıyor. Oyun Decima motoruyla, Guerrilla Games ile işbirliği içerisinde geliştiriliyor.

Kojima, Death Stranding 2'nin yanı sıra aynı zamanda başka bir oyun üzerinde çalıştığını The Game Awards'da yeniden doğruladı. Bu muhtemelen bir süre önce açıklanan Xbox'a özel geliştirilen oyun olacak.

Peki sizin Death Stranding 2'den beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.