Çok Gerçekçi Death Stranding 2'nin Çıkış Fragmanı Yayınlandı! [Video]

Geçtiğimiz günlerde yüksek inceleme puanları ile gündeme gelen Death Stranding 2: On the Beach'in çıkış fragmanı paylaşıldı. açık dünya aksiyon macera oyunu Death Stranding 2'nin yeni tanıtım videosu heyecan seviyesini artırdı.

Death Stranding 2'nin Yeni Fragmanı Paylaşıldı

Kojima Productions tarafından geliştirilen Death Stranding 2: On the Beach için yeni bir fragman yayınlandı. 6 dakika 5 saniye uzunluğundaki tanıtım videosu, yeni oyun hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor.

Death Stranding 2'nin İnceleme Puanları

PlayStation 5 için geliştirilen Death Stranding 2: On The Beach için 109 adet inceleme paylaşıldı. Oyunun Metacritic puanı 90 olarak açıklandı. İnceleme puanlarının bir kısmı şu şekilde:

Screen Rant: 100 puan

100 puan Dexerto: 100 puan

100 puan Push Square: 100 puan

100 puan TechRadar Gaming: 100 puan

100 puan VGC: 100 puan

100 puan GamingBolt: 100 puan

100 puan ComicBook: 100 puan

100 puan IGN: 90 puan

90 puan VideoGamer: 90 puan

90 puan GIGA: 90 puan

90 puan VG247: 80 puan

80 puan Digital Trends: 80 puan

80 puan GamesRadar+: 80 puan

80 puan Eurogamer: 80 puan

80 puan GameSpot: 70 puan

Death Stranding 2'nin Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Death Stranding 2: On the Beach'in standart sürümü için 2 bin 799 TL, Digital Deluxe sürümü için 3 bin 149 TL fiyat etiketi belirlendi. Digital Deluxe sürümünde oyunun yanı sıra Savaş İskeleti: Altın (1, 2, 3. seviye), Takviye İskeleti: Altın (1, 2, 3. seviye), Bokka İskeleti: Altın (1, 2, 3. seviye), Makineli Tüfek (1. seviye) dahil çeşitli avantajlar yer alıyor.

Digital Deluxe sürümüne sahip oyuncular ayrıca 48 saatlik erken erişim de elde edebilecek. Oyunu şu anda PlayStation mağazası üzerinden ön sipariş verebilirsiniz.

Death Stranding 2 Ne Zaman Çıkacak?

Uzun süredir merakla beklenen Death Stranding 2: On the Beach 26 Haziran 2025 tarihinde PlayStation 5 için çıkacak. Serinin ilk oyunu Death Stranding 2019 yılında PlayStation 4, 2020 yılında ise PC için satışa sunulmuştu. Yeni oyunun PC'ye gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.