Xbox'ın Türkçe Destekli Efsane Oyunu PS5'e Geliyor! Fiyatı Açıklandı

Yayıncılığını Xbox Game Studios'un üstlendiği Senua’s Saga: Hellblade II 2024 yılının mayıs ayında PC ve Xbox Series X/S için satışa sunuldu. Başarılı oyun çok yakında PlayStation 5'e (PS5) de gelecek. Senua’s Saga: Hellblade 'nin PS5 fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu.

Senua’s Saga: Hellblade 2'nin PS5 Fiyatı

Aksiyon macera ve hack and slash oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Senua’s Saga: Hellblade 2'nin standart ve Deluxe olmak üzere iki farklı sürümü bulunuyor. PlayStation mağazasında oyunun standart sürümü 1.399 TL, Deluxe sürümü ise 1.999 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

Deluxe sürümünde Senua’s Saga: Hellblade 2 yanı sıra Hellblade: Senua's Sacrifice ve Senua's Sacrifice orijinal oyun müziği bulunuyor. Oyunu PlayStation mağazası üzerinden ön sipariş verebilirsiniz.

Senua’s Saga: Hellblade 2'nin standart sürümü Steam'de 22,99 dolar (914 TL), Xbox mağazasında ise 849 TL'ye satılıyor. Oyunun Game Pass'in kütüphanesinde yer aldığını belirtelim.

Senua’s Saga: Hellblade 2 PS5 Fragmanı

Senua’s Saga: Hellblade 2'nin PS5 Çıkış Tarihi

Senua’s Saga: Hellblade 2 12 Ağustos 2025 tarihinde PlayStation 5'e gelecek.

Senua’s Saga: Hellblade 2 Nasıl Bir Oyun?

Senua’s Saga: Hellblade 2, aksiyon macera ve hack and slash türünde bir oyundur. Hellblade: Senua's Sacrifice'ın devamı olan oyun, Ninja Theory tarafından geliştirildi. Türkçe arayüz ve alt yazı dil desteğine sahip oyunda Senua ile tehlikeli bir yolculuğa çıkıyoruz.