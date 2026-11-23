Samsung, Odyssey G6 G60H isimli yeni bir oyuncu monitörü tanıttı. Böylece monitörün özellikleri ve fiyatı belli oldu. Çok şık bir tasarıma sahip monitör, HD çözünürlükte 1.100Hz yenileme hızına ulaşabiliyor. 2560 x 1440 piksel çözünürlükte ise 600Hz sunuyor. Bu arada monitör düşük tepki süresine sahip.

Samsung Odyssey G6 G60H'nin Özellikleri Neler?

Özellik Samsung Odyssey G6 G60H Ekran boyutu 27 inç Panel türü IPS Çözünürlük 2560 x 1440 piksel Yenileme hızı HD çözünürlükte 1.100Hz, 2560 x 1440 piksel çözünürlükte 600Hz Tepki süresi 1 ms GtG Renk kapsamı %99 sRGB HDR HDR10+ Gaming Parlaklık 450 nit Kontrast oranı 1.000:1 Senkronizasyon AMD FreeSync Premium ve Nvidia G-Sync Görüntü bağlantıları DisplayPort 2.1, 2 x HDMI 2.1

Samsung Odyssey G6 G60H'nin Ekran Özellikleri Neler?

27 inç ekran büyüklüğüne sahip olan monitör, IPS ekran ile birlikte geliyor. IPS panel, geniş görüş açıları sunarak ekrana farklı konumlardan bakıldığında renklerin ve görüntünün daha tutarlı kalmasını sağlıyor. Monitöde iki farklı mod bulunuyor. 2560 x 1440 piksel çözünürlükte 600Hz, HD çözünürlükte ise 1.100Hz yenileme hızına ulaşılıyor. İki mod arasında kolayca geçiş yapılabiliyor.

Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Özellikle çevrim içi odaklı rekabetçi oyunlarda önemli bir avantaj elde ediliyor. 1.100Hz, çok yüksek bir değer. Yine de bu değerlerden yararlanmak için bilgisayarın da oyunu yeterince yüksek kare hızında çalıştırabilmesi gerekiyor.

Monitör, AMD FreeSync Premium ve Nvidia G-Sync teknolojilerini destekliyor. Bu özellikler, ekran kartının ürettiği kare hızıyla monitörün yenileme hızını eşleştiriyor. Örneğin ekran kartı bir oyunu 140 FPS ile çalıştırdığında monitör de yenileme hızını 140Hz'e çıkarabiliyor. Kare hızı değiştikçe monitörün yenileme hızı da buna göre ayarlanıyor. Böylece ekran yırtılması ve takılma gibi sorunlar önemli ölçüde azalıyor.

HDR10+ Gaming desteğine sahip olan monitör, yüzde 99 sRGB renk kapsamını destekliyor. Bu sayede renkleri geniş bir aralıkta gösterebiliyor. Özellikle web tasarımı, günlük grafik çalışmaları ve oyunlarda yeterli bir renk kapsamı sunuyor. Bu arada 450 nit parlaklık sunan monitörde DisplayPort 2.1 ve iki adet HDMI 2.1 bağlantı seçenekleri mevcut.

Samsung Odyssey G6 G60H'nin Fiyatı Ne Kadar?

Samsung Odyssey G6 G60H için 899.99 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 45 bin 536 TL'ye denk geliyor.

Samsung Odyssey G6 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de Samsung'un monitörleri satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Samsung Odyssey G6'nın Türkiye'de satışa sunulma ihtimali olduğunu söylemek mümkün. Samsung Odyssey G6'nın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Özellikleri göz önünde bulundurduğumda Samsung Odyssey G6'nın yenileme hızından çözünürlüğe kadar birçok açıdan oldukça iddialı bir monitör olduğunu söyleyebilirim. 1.100Hz ve 600Hz gibi yüksek yenileme hızları arasında kolayca geçiş yapılabilmesi önemli bir avantaj. Örneğin Counter-Strike 2 ve Valorant gibi refleks gerektiren online rekabetçi oyunlarda 1.100Hz, hikâye odaklı oyunlarda ise 600Hz yenileme hızı tercih edilebilir.