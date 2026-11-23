NVIDIA, 12 Kasım'da istifa eden kurucusu Jensen Huang'ı yeniden CEO olarak görevlendirdi. Bu karar, yönetim kurulunun birkaç gün önce Huang'ın geri dönüş ihtimalinin düşük olduğuna işaret etmesinin ardından geldi. Karardaki değişikliğin hisse senetlerine de önemli bir yansıması oldu.

Jensen Huang Neden NVIDIA CEO'luğundan Ayrılmıştı?

Huang, 12 Kasım 2026'da CEO'luk görevinden istifa etti. Bu istifa, yeniden CEO koltuğuna oturan Huang'ın ilişkisine dair iddialardan sonra gelmiş ancak hakkında kesin bir suçlamada bulunulmamıştı. Bununla birlikte, görevini neden bıraktığı hakkında da net bir açıklama yapılmamıştı.

NVIDIA'nın Yönetim Kurulu Neden Kararını Değiştirdi?

Huang'ın istifasından sonra yönetim kurulu başkanlığına Harvey Jones getirildi. Yönetim kurulu, birkaç gün önce Huang'ın geri dönmesini beklemediklerini ortaya koyan bir tutum sergilemişti. Daha sonra Huang ile yapılan görüşmelerden sonra karar değişti.

Şirket, kurul üyelerinin Huang'ın dürüstlüğü ve şirketi yönetme kabiliyeti konusunda ikna olduğunu açıkladı. Harvey Jones da Huang'ın NVIDIA'yı yönetmek için doğru kişi olduğunu söyledi. Yeniden görevlendirmenin hissedarlar, çalışanlar, iş ortakları ve müşterilerin çıkarlarına uygun olduğunu dile getirdi. Şirket, karar öncesinde ABD hükümetinin üst düzey yetkililerinden görüş aldığını da belirtti. NVIDIA'nın değerlendirmesine göre Huang'ın CEO'luğa dönmesi, ulusal güvenlik açısından da risk oluşturmuyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Jensen Huang'ın Dönüşünü Nasıl Karşıladı?

Trump, yönetim kurulunun kararından önce Truth Social üzerinden NVIDIA'ya çağrıda bulunarak Huang'ın yeniden işe alınmasını istemişti. Huang'ın dönüşünün hem şirket hem de ABD ekonomisi için doğru karar olacağını öne sürmüştü. ABD hükümetinin Huang'ın yasa dışı bir faaliyette bulunduğuna ilişkin kanıtı olmadığını söyleyen Trump, Adalet Bakanı Todd Blanche'ın da bu durumu doğruladığını belirtti.

ABD Başkanı, yönetim kurulunun yeni kararını ise doğru bulduğunu dile getirdi. Bu arada Huang'ın dönüşünü destekleyenler arasında Elon Musk da bulunuyor. Öyle ki Musk, X (eski adıyla Twitter) hesabından Huang ile el sıkışırken çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

Huang'ın Dönüşü, NVIDIA Hisselerini Nasıl Etkiledi?

Huang'ın yeniden NVIDIA CEO'su olmasıyla birlikte NVIDIA hisseleri New York borsasının açılışında yüzde 25'in üzerinde değer kazandı. Aslında Huang'ın geri döneceğine çok yüksek bir ihtimal olarak bakılıyordu. 12 Kasım'da görevini bırakan CEO'dan daha güçlü bir seçenek görülemiyordu.

Editörün Yorumu

Huang'ın şirkette sadece yönetim görevini üstlenmediği, NVIDIA'nın stratejisinden müşteri ilişkilerine kadar birçok alanda doğrudan rol oynadığı biliniyor. O yüzden yönetim kurulunun CEO değişikliğini yeniden değerlendirmesini anlaşılabilir bir sebep olarak görüyorum. Tabii, Huang'ın dönüşü, istifasına giden süreçte ortaya çıkan iddiaları henüz ortadan kaldırmadı. Bu yüzden şirketin şu an üzerinde durması gereken birkaç konu var.