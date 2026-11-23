WhatsApp üzerinden yapılan bir aramada karşınızdaki kişi, tanıdığınız birinin sesini yapay zekayla taklit ediyorsa Samsung telefonunuz yakında bunu fark edebilir. Şirket, One UI 9.5 ile dolandırıcılık tespit özelliğini normal telefon görüşmelerinin dışına taşımaya hazırlanıyor. WhatsApp ve Telegram gibi uygulamalardaki sesli aramalar da kontrol edilebilecek.

Samsung Hangi Uygulamalardaki Aramaları Kontrol Edecek?

Call Assistant uygulamasının kodlarında 14 üçüncü taraf uygulama bulunuyor. WhatsApp, Telegram, Google Meet, Instagram, Signal, LINE, WeChat ve KakaoTalk, bu listedeki popüler platformlar arasında. QQ, WeCom, DingTalk, Tencent Meeting ve Lark da desteklenmesi planlanan uygulamalardan.

Listenin tamamının kullanıma sunulması kesin değil. Samsung, sunucularından güncelleyebileceği daha kısa bir uygulama listesi kullanacak. Telefonun ayarlarında da sadece cihaza yüklenmiş uygulamalar gösterilecek. Kullanıcılar seçtikleri uygulamalardaki gelen ve giden sesli aramaları kontrol ettirebilecek. Arama sırasında ekrana gelen bildirimdeki özel butonla tarama başlayacak. Durdurma seçeneği ise taramanın durmasını sağlayacak.

Samsung Deepfake Sesleri Nasıl Tespit Edecek?

Samsung'un sistemi, üç tür dolandırıcılık girişimini tespit edecek şekilde hazırlanıyor. Bilinen sesli oltalama yöntemleriyle eşleşen konuşmalar, dolandırıcılıkla ilişkilendirilmiş kişilerin sesleri ve yapay zekayla değiştirilmiş sesler.

Deepfake ses algılandığında kullanıcıya kişisel veya finansal bilgilerini paylaşmaması yönünde uyarı verilecek. Dolandırıcılarla ilişkilendirilmiş bir ses tespit edildiğinde de ayrı bir bildirim gösterilecek. Her iki durumda da aramanın hangi uygulama üzerinden yapıldığı ekranda yer alacak.

Samsung'un yararlanacağı teknolojinin bir bölümü Güney Kore'de zaten kullanılıyor. Operatör KT, Temmuz 2025'ten beri Galaxy telefonlarda normal aramalar için dolandırıcı seslerini ve deepfake sesleri belirleyen bir hizmet sunuyor. Sistem, Güney Kore Ulusal Adli Tıp Servisinin (National Forensic Service) ses verilerinden yararlanıyor. One UI 9.5 ile bu kontroller WhatsApp ve diğer internet tabanlı arama uygulamalarında da kullanılabilecek.

Ses Kayıtları Samsung Sunucularına Gönderilecek mi?

Kodlardaki ipuçlarına göre ses analizi telefon üzerinde gerçekleştirilecek. Samsung'un cihaz düzeyindeki yapay zeka hizmeti, dolandırıcılık tespiti ve ses eşleştirme modellerini kullanacak. Gerekli modeller telefona indirilecek ve analiz cihazda yapılacak. Yani Samsung'un sunucularına ses kayıtlarının gönderilmesi gibi bir durumun söz konusu olmaması bekleniyor.

Samsung'un Dolandırıcılık Tespiti Hangi Durumlarda Duracak?

Gerçek zamanlı çeviri ve dolandırıcılık tespit araçları aynı aramada birlikte kullanılamayacak. Kullanıcı sesli görüşmeden görüntülü aramaya geçtiğinde de dolandırıcılık taraması otomatik olarak duracak. Üçüncü taraf uygulamalardaki arama kaydı özelliğiyle ilgili bir kısıtlama ise görünmüyor. İki özellik aynı anda çalışabilecek.

Samsung Dolandırıcılık Tespit Özelliğini Türkiye'de Sunacak mı?

Samsung'un yapay zeka odaklı özelliklerinin önemli bir kısmı Türkiye'de de erişime açıldı. Bu da yeni özelliğin Türkiye'deki kullanıcılarla buluşma ihtimalini artırıyor ama Samsung'un kodlarında üçüncü taraf uygulamalardaki dolandırıcılık tespiti için iki bölgesel motor bulunuyor. Güney Kore'de Samsung'un kendi motoru, Çin'de ise China Mobile altyapısı kullanılacak.

Özelliğin ilk olarak Güney Kore'de sunulması bekleniyor. Çin de sonraki bölgeler arasında yer alabilir. Türkiye ve Avrupa ülkeleri için hangi sistemin kullanılacağı ise henüz belli değil. Bu arada Galaxy S26 Ultra'da da yeni özellik şu an görünmüyor. Test edilen cihaz Galaxy AI 20263 sürümünü kullanıyor. Yeni ayarın çalışması için 20271 veya üzeri bir sürüm gerekebileceği düşünülüyor. Deepfake ses kontrolü de aynı sürüm gereksinimine bağlı.

20271 numarasının 2027'nin ilk çeyreğine işaret ettiği tahmin ediliyor. Bu nedenle Galaxy S27 serisi, özelliğin sunulabileceği ilk modeller arasında yer alabilir. Samsung'un daha yeni Galaxy AI sürümünü mevcut telefonlara da getirmesi mümkün. Galaxy S26 serisinin bu özelliği alıp alamayacağıysa henüz kesinleşmiş değil.

Editörün Yorumu

Samsung'un dolandırıcılık tespitini WhatsApp gibi uygulamalara taşıması, kullanıcıların günlük iletişim kurma biçimleri göz önüne alındığında bence çok yerinde bir karar. Artık herkes telefon görüşmelerini doğrudan yapmıyor. Birçok kişi ailesiyle, arkadaşlarıyla veya iş çevresiyle WhatsApp üzerinden konuşuyor. Özelliğin bu uygulamalarda da çalışması, kullanıcıların daha güvenli iletişim kurmasına katkı sağlayabilir.