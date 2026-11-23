Samsung, Yapay Zeka Görsellerinde Önemli Değişikliğe Gidiyor
One UI 9.5 kodlarında yeni bir ayar üzerinde çalışıldığı ortaya çıktı. Galaxy AI ile düzenlenen görsellerde yapay zeka filigranını gizleme seçeneği gelebilir.
⚡ Önemli Bilgiler
- Samsung, Galaxy AI ile düzenlenen görsellerdeki yapay zeka filigranını kapatmaya imkân tanıyan yeni bir ayar üzerinde çalışıyor.
- Filigranı kapatan kullanıcılara yapay zeka içeriklerini etiketlemeye yönelik yasal sorumlulukları hatırlatan bir uyarı gösterilecek.
- Yeni ayar, One UI 9.5 beta kodlarında ortaya çıktı. Bu da yeni seçeneğin 2027 yılının başlarında gelebileceğine işaret ediyor ama bundan önce Samsung'un böyle bir seçeneğin olası sonuçları gibi üzerinde durması gereken bazı konular var.
Samsung, Galaxy AI ile düzenlenen fotoğraflarda yapay zeka kullanıldığını gösteren filigranı kapatmaya hazırlanıyor olabilir. One UI 9.5 beta sürümünde bulunan kodlar, kullanıcıların görsellerdeki yapay zeka ile oluşturulduğunu gösteren ibareyi gizleyebileceğini gösteriyor. Şirket, bunu yapanlara ayrıca bir hatırlatmada da bulunacak.
Galaxy AI Görselleri İçin Filigran Gizleme Seçeneği Nasıl Çalışacak?
Samsung'un kullanıcılara sunacağı yeni seçenek etkinleştirildiğinde içeriğin yapay zeka tarafından oluşturulduğunu belirten yazılı filigran olmayacak. Şimdiye kadar en küçük dokunuşta bu ibareyi ekleyen şirket, yeni seçenekle birlikte kullanıcılara bu ibareyi görmek istemezlerse telefonun ayarlarından görünür filigranı kapatmalarına imkân sağlayacak.
Samsung Galaxy telefonlarında bu filigranı gizlemek isteyenler, işlem sırasında bir onay penceresiyle karşılaşacak. Samsung'un göstereceği uyarıda yapay zeka tarafından oluşturulan içeriklerin etiketlenmesini zorunlu tutan yasa ve düzenlemelere uyma sorumluluğunun kullanıcıya ait olduğu bilgisine yer verilecek. Yani şirket, etiketi gizleme seçeneği sunarken yasal yükümlülüklerin de kullanıcıda olacağı konusunda hatırlatma yapacak.
Filigran Kapatıldığında Fotoğraflardaki C2PA Bilgileri Silinecek mi?
Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki görselin üzerindeki görünür filigran ile C2PA bilgileri aynı değil. Samsung, bazı Galaxy AI özellikleriyle düzenlenen görsellerde "C2PA Content Credentials" sistemini de kullanıyor. C2PA, bir görselin kaynağı ve düzenleme geçmişi hakkında bilgi saklıyor.
Belirli araçlar sayesinde fotoğrafın yapay zeka müdahalesi içerip içermediği anlaşılabiliyor. Görünür filigranın kapatılması muhtemelen bu bilgilerin de silineceği anlamına gelmeyecektir. Filigran kapalı olsa dahi C2PA bilgileri görsellere eklenmeye devam edecektir.
Samsung, Filigran Gizleme Özelliğini Ne Zaman Sunacak?
Yeni filigran gizleme ayarı, Galaxy S26 serisi için yayınlanan One UI 9.5 beta sürümünün APK dosyaları incelenirken bulundu. Fakat kodların ortaya çıkması, özelliğin kesinlikle sunulacağı anlamına gelmiyor. Şirketin önce kullanıcıların yapay zeka etiketlerini gizleyebilmesine izin vermenin sonuçlarını kapsamlı şekilde değerlendirmesi gerekiyor. Ayrıca bu aşamada hangi modellerin destekleneceği gibi konuların da netlik kazanması önemli. Bunlarla ilgili soru işareti kalmadıktan sonra filigran gizleme özelliği de kullanıma sunulabilir.
Samsung Telefonlarda Fotoğraflar Kısa Videoya Dönüştürülebilecek
Samsung'un Shorts isimli bir özellik üzerinde çalışıyor. Galaxy telefonlardaki fotoğraf ve videoları istediğiniz gibi kısa videolara dönüştürebilecek.
Editörün Yorumu
Samsung'un görünür filigranının şeffaflık açısından önemli olduğunu düşünüyorum ama sadece küçük bir dokunuş için bile bu ibarelerin eklenmesi, bazı kullanıcılar açısından can sıkıcı olabiliyor. O yüzden ben filigran gizleme seçeneğinin çoğu kullanıcı açısından faydalı bir özellik olarak karşılanacağı kanaatindeyim. Kullanan kişi sayısı da oldukça yüksek olacaktır.