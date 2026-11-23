Samsung, Galaxy AI ile düzenlenen fotoğraflarda yapay zeka kullanıldığını gösteren filigranı kapatmaya hazırlanıyor olabilir. One UI 9.5 beta sürümünde bulunan kodlar, kullanıcıların görsellerdeki yapay zeka ile oluşturulduğunu gösteren ibareyi gizleyebileceğini gösteriyor. Şirket, bunu yapanlara ayrıca bir hatırlatmada da bulunacak.

Galaxy AI Görselleri İçin Filigran Gizleme Seçeneği Nasıl Çalışacak?

Samsung'un kullanıcılara sunacağı yeni seçenek etkinleştirildiğinde içeriğin yapay zeka tarafından oluşturulduğunu belirten yazılı filigran olmayacak. Şimdiye kadar en küçük dokunuşta bu ibareyi ekleyen şirket, yeni seçenekle birlikte kullanıcılara bu ibareyi görmek istemezlerse telefonun ayarlarından görünür filigranı kapatmalarına imkân sağlayacak.

Samsung Galaxy telefonlarında bu filigranı gizlemek isteyenler, işlem sırasında bir onay penceresiyle karşılaşacak. Samsung'un göstereceği uyarıda yapay zeka tarafından oluşturulan içeriklerin etiketlenmesini zorunlu tutan yasa ve düzenlemelere uyma sorumluluğunun kullanıcıya ait olduğu bilgisine yer verilecek. Yani şirket, etiketi gizleme seçeneği sunarken yasal yükümlülüklerin de kullanıcıda olacağı konusunda hatırlatma yapacak.

Filigran Kapatıldığında Fotoğraflardaki C2PA Bilgileri Silinecek mi?

Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki görselin üzerindeki görünür filigran ile C2PA bilgileri aynı değil. Samsung, bazı Galaxy AI özellikleriyle düzenlenen görsellerde "C2PA Content Credentials" sistemini de kullanıyor. C2PA, bir görselin kaynağı ve düzenleme geçmişi hakkında bilgi saklıyor.

Belirli araçlar sayesinde fotoğrafın yapay zeka müdahalesi içerip içermediği anlaşılabiliyor. Görünür filigranın kapatılması muhtemelen bu bilgilerin de silineceği anlamına gelmeyecektir. Filigran kapalı olsa dahi C2PA bilgileri görsellere eklenmeye devam edecektir.

Samsung, Filigran Gizleme Özelliğini Ne Zaman Sunacak?

Yeni filigran gizleme ayarı, Galaxy S26 serisi için yayınlanan One UI 9.5 beta sürümünün APK dosyaları incelenirken bulundu. Fakat kodların ortaya çıkması, özelliğin kesinlikle sunulacağı anlamına gelmiyor. Şirketin önce kullanıcıların yapay zeka etiketlerini gizleyebilmesine izin vermenin sonuçlarını kapsamlı şekilde değerlendirmesi gerekiyor. Ayrıca bu aşamada hangi modellerin destekleneceği gibi konuların da netlik kazanması önemli. Bunlarla ilgili soru işareti kalmadıktan sonra filigran gizleme özelliği de kullanıma sunulabilir.

Editörün Yorumu

Samsung'un görünür filigranının şeffaflık açısından önemli olduğunu düşünüyorum ama sadece küçük bir dokunuş için bile bu ibarelerin eklenmesi, bazı kullanıcılar açısından can sıkıcı olabiliyor. O yüzden ben filigran gizleme seçeneğinin çoğu kullanıcı açısından faydalı bir özellik olarak karşılanacağı kanaatindeyim. Kullanan kişi sayısı da oldukça yüksek olacaktır.