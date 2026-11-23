Samsung, Galaxy telefonlardaki galeri uygulamasına fotoğraf ve videolardan yapay zeka destekli kısa videolar hazırlayan Shorts özelliğini eklemeye hazırlanıyor. Kullanıcılar, galerilerindeki görüntüleri tek tek seçmek yerine nasıl bir video istediklerini yazarak içerik oluşturabilecek.

Samsung Shorts Nasıl Çalışacak?

Shorts, iki farklı kullanım yolu sunacak. İlkinde galeride fotoğraf ve videolar otomatik olarak bir araya getirilerek kısa bir klip hazırlanacak. Diğer yöntemde ise kullanıcılar videolarını kendileri düzenleyebilecek. Metin komutlarıyla görüntü seçebilmek, aracın kullanımını kolaylaştıracak. Kullanıcılar belirli bir etkinlikten, seyahatten ya da başka bir anıdan bahsederek ilgili fotoğraf ve videoların bulunmasını isteyebilecek.

Hazırlanan videoların galeri uygulamasındaki "hikayeler" bölümünde saklanması bekleniyor. Kullanıcılar farklı yazı tipleri ve arka plan müzikleri indirerek videolarına kendi dokunuşlarını da katabilecek. Üzerinde düzenleme imkânı sayesinde ortaya daha kişisel videolar da çıkarılabilecek.

Shorts İçin Galaxy AI Aboneliği Gerecek mi?

Samsung'un Galaxy AI Premium adında ücretli bir abonelik üzerinde çalıştığı söyleniyor. Shorts'un da Galaxy AI tarafından desteklenmesi, yeni aracın ücretli özellikler arasında yer alabileceği ihtimali üzerinde durmamıza sebep oluyor. Samsung daha önce temel Galaxy AI özelliklerinin ücretsiz kalacağını açıklamıştı. Gelecekte sunulacak yeni araçların tamamı için aynı politikanın uygulanıp uygulanmayacağı henüz belli değil. O yüzden Samsung Shorts'un ücretli mi yoksa ücretsiz mi olacağı hakkında şimdilik net bir şey söylemek zor.

Şirketin Now Brief için özel kartlar gibi bazı özelliklerde ücretli AI kredileri üzerinde çalıştığı da ileri sürülüyor. Shorts'un bu sisteme dahil edilmesi durumunda video oluşturmak için kredi kullanılması gerekebilir. Tabii, bunun için nasıl fiyatlandırma politikasına bağlı kalınacağı gibi detaylar şimdilik belirsiz.

Samsung Shorts Ne Zaman Sunulacak?

Shorts henüz geliştirme aşamasında ve One UI 9.5 beta sürümünde bulunmuyor. Galaxy S26 kullanıcıları da şu anda bu özelliği deneyemiyor. Samsung'un aracı gelecek yıl Galaxy S27 serisiyle birlikte sunması bekleniyor. Serinin Ocak ayında tanıtılabileceğine ilişkin söylentiler olsa da şirketin Shorts için henüz bir çıkış tarihi paylaşmadığını belirtelim.

Samsung Shorts Türkiye'de Kullanılabilecek mi?

Samsung şimdiye kadar birçok yapay zeka özelliğini Türkiye'de kullanıma açtı. Dolayısıyla Shorts'un da Türkiye'deki Galaxy kullanıcılarına sunulması beklenebilir. Yine de şirketin henüz hangi bölgelerde özelliğe erişilebileceği konusunda açıklama yapmadığını belirtmekte fayda var.

Editörün Yorumu

Samsung Shorts, özellikle telefonunda çok sayıda fotoğraf biriktiren ve bunları video hâline getirerek paylaşmak isteyen kullanıcılar için kullanışlı olabilir. Seyahat sonrasında onlarca görüntü arasından seçim yapmak, bunları sıralamak ve uygun müziği bulmak zaman alıyor. Bu işlemlerin birkaç prompt (metin istemi) ile yapılabilmesi, günlük kullanımda büyük kolaylık sağlayacaktır.

Tabii, aracı kullanışlı olup olmayacağını belirleyecek faktör, yapay zekanın görüntüleri ne kadar doğru seçtiğine bağlı olacak. Örneğin bir seyahatten bahsettiğinizde o geziyle ilgisi olmayan fotoğrafların da videoya eklenmesi, hazırlanan videoyu baştan düzenlemenizi gerektirebilir. Samsung bu tür ihtimalleri göz önünde bulunduracak, özelliğin sorunsuz çalıştığından emin olduktan sonra genel kullanıma açacaktır.