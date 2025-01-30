Güvenilen Dağlara Kar Yağdı: DeepSeek'te Büyük Güvenlik Açığı!

Çinli yapay zeka şirketi DeepSeek'in veri tabanında kullanıcıların sohbet geçmişleri ve API anahtarları da dahil olmak üzere çeşitli hassas bilgilerin herkesin erişimine açık olmasına neden olan ciddi bir güvenlik açığı tespit edildi.

Veri tabanı yetkisiz erişime açıktı ve bu da herhangi bir kişinin inanılmaz büyüklükte hassas bilgilere ulaşmasına izin veriyordu. Wiz'deki güvenlik uzmanları, yetkisiz erişime açık veri tabanındaki güvenlik açığını tespit etti.

DeepSeek, konu ile ilgili bilgilendirildikten hemen sonra veri tabanını erişime kapattığın söyledi. Güvenlik uzmanları, güvenlik açığı ile ulaşılan sohbet geçmişlerinin Çince olduğunu fakat büyük bir kolaylıkla başka bir dile çevrilebildiğini belirtti.

Başkaları DeepSeek'in Veri Tabanına Erişti mi?

Wiz'deki güvenlik uzmanlarının dışında başka birinin veri tabanındaki açığı bulup bulmadığı bilinmiyor. Bu güvenlik açığının ne zamandan beri olduğu da merak konusu olmaya devam ediyor. Bu güvenlik açığının arkasında bir kötü niyet olması pek muhtemel görünmüyor.

Veri tabanındaki açıklar genellikle dikkatten kaçması sonucunda ortaya çıkar. Bazen çok ciddi zarara neden olabiliyor. İşletmelerin inanılmaz zarar etmesine yol açabiliyor. Tabii ki burada söz konusu bir yapay zeka şirketi.

DeepSeek gibi büyük bir yapay zeka girişiminin böyle bir güvenlik açığı bırakacağını kimse beklemiyordu. Şimdi ise kullanıcıların kafasında bir değil, birçok soru işareti var. Bu güvenlik açığından başkaları faydalandı mı, hassas bilgiler kötü niyetli kişilerin eline geçti mi? Ne yazık ki bunlar şimdilik bir soru işareti olarak kalıyor.