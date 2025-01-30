DeepSeek, Huawei'in de Yardımıyla ABD'yi Yapay Zekada Geride Bıraktı!

Yapay zeka dünyasında DeepSeek fırtınası esmeye devam ediyor. Şirketin sadece 10 gün önce kullanıma sunduğu R-1 modeli, ChatGPT'ye kıyasla daha verimli ve daha performanslı olmasıyla dikkat çekiyor. Bu gelişme Nvidia hisselerini de olumsuz etkilerken, DeepSeek'in başarısının arkasında bir başka Çinli teknoloji devi Huawei'in olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar!

Huawei, DeepSeek ile ABD'li Rakiplere Meydan Okuyor

Çinli yapay zeka şirketi DeepSeek, ABD'li rakiplerine kıyasla daha uygun maliyetli bir AI modeli geliştirerek geç girdiği pazarda ses getirmeyi başardı. Örneğin ChatGPT ve benzeri modellerin geliştirilmesi için milyarlarca dolar harcanırken ve son teknoloji Nvidia H100 GPU'larıyla donatılmış veri merkezleri kullanılırken, DeepSeek'in R-1 modeli sadece birkaç milyon dolarlık bir yatırımla hayata geçirildi.

DeepSeek'in bu başarısının arkasında ise Çinli teknoloji devi Huawei'in olduğu iddia ediliyor. Buna göre Huawei'in Ascend 910C çipi, maliyetlerin düşürülmesinde kritik bir rol oynadı. Ancak belirtmekte fayda var ki DeepSeek R-1 modelini eğitirken Nvidia'nın H100 GPU'larından da faydalandı.

Ancak eğitim süreci tamamlandıktan sonra şirket H100 yerine Huawei'in Ascend 910C çiplerine geçiş yaptı. Oldukça verimli olan ve yeterli performans sunan bu teknoloji maliyetlerin önemli ölçüde düşmesini sağladı. Üstelik Huawei, şimdilerde ise Ascend 920C adında yeni bir çip geliştiriyor ve bunun yeni DeepSeek modellerine güç vermesi bekleniyor.

Hatırlayacağınız üzere Huawei, ABD gibi ülkelerde pek çok yasak ve sınırlamaya maruz kalmıştı. Ancak şirket buna rağmen pes etmedi ve günümüzde intikamını sembolik de olsa almış oldu. DeepSeek'in başarısı ise Çin'in yapay zeka alanında ne kadar hızlı ilerlediğini bir kez daha gözler önüne serdi.