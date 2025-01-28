ChatGPT Rakibi DeepSeek Daha Fazla Kullanıcı İstemiyor

Yapay zeka teknolojilerindeki rekabet her geçen gün biraz daha artıyor. Şimdilik OpenAI'ın geliştirdiği ChatGPT bu alanda yarışı önde götürse de Çinli DeepSeek, geçtiğimiz hafta kullanıma sunduğu R1 ile adeta sektörde fırtınalar estiriyor. Üstelik bu başarı o kadar büyük oldu ki şirket yeni kullanıcı kayıtlarını geçici olarak sınırlandırdığını duyurdu.

DeepSeek Yeni Kullanıcı Kayıtlarını Sınırlandırdı

DeepSeek'in geçtiğimiz hafta kullanıma sunduğu R1 modelinin popülaritesi giderek artıyor. Söz konusu yapay zeka, hem ChatGPT'nin o1 modelinden daha iyi sonuçlar vermesi hem de ücretsiz olması ile kullanıcıların ilgisini çekiyor. Tam da bu nedenle günümüzde herkes DeepSeek R1 konuşuyor.

Şirketin internet sitesinin trafiği hızla artarken, uygulaması ise tüm mağazalarda 1. sırada yer alıyor. Ancka bu popülarite bazı sorunları da beraberinde getiriyor. Kullanıcıların yoğun ilgisine ek olarak yapılan "kötü niyetli saldırılar" şirketin sistemlerinin zorlanmasına ve platforma erişim sıkıntıları yaşanmasına yol açıyor.

Bu sorunu çözmek için kritk bir karar alan DeepSeek ekibi ise geçici olarak yeni kullanıcı kabul etmeyi durdurdu. Şirket, mevcut kullanıcıların herhangi bir sorun yaşamadan uygulamaya erişmeye devam edebileceğini belirtti. Ancak yeni kullanıcılar için kayıt süreci askıya alındı.

Daha sonra Google ile kayıt olma gibi seçenekleri yeniden aktif eden şirket, gereken durumlarda kapıları kapatabileceğinin de sinyalini vermiş oldu. Yine de Google hesabı dışında kayıtlara hala izin verilmiyor. Bu basit ama etkili olan yöntem saldırıları zorlaştırıyor. Ne yazık ki yeni kayıtların ne zaman tamamen açılacağı konusunda bir tarih verilmedi.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? ChatGPT yerine DeepSeek kullanmayı tercih eder miydiniz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.