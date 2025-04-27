Google ve OpenAI Endişeli: Çinli Yapay Zeka Şirketi, Rekabeti Bir Üst Seviyeye Çıkarıyor! Artık Daha Ucuz

Yapay zeka dünyasında dengeler değişiyor. Son olarak Çin'den taşları yerinden oynatabilecek bir haber geldi. Buna göre geçen yıldan beri yapay zeka dünyasındaki bilinirliğini giderek artıran DeepSeek, yeni R2 modeliyle rekabeti kızıştıracak. Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da tüm dünyanın gözü bu gelişmede. İşte detaylar!

DeepSeek, Yeni R2 Modeliyle Yapay Zeka Yarışını Kızıştıracak

Çinli DeepSeek, geçtiğimiz yıl sunduğu ilk büyük modeli R1 ile yapay zeka dünyasında tüm dikkatleri üzerine çekti ve aynı zamanda ülkesinin ABD ile olan rekabetine yeni bir ivme kazandırdı. Şimdi ise ortaya çıkan bilgiler, şirketin yeni R2 modeliyle bu iddiasını bir adım daha ileri taşıyacağını gösteriyor.

Çin merkezli kaynaklara göre şirketin yeni modeli R2, 1.2 trilyon parametreye sahip olacak ve böylelikle OpenAI'ın GPT-4 Turbo ve Google'ın Gemini 2.0 Pro'su ile rekabet edecek. Üstelik sadece bununla kalmayacak ve birim token maliyeti GPT-4'e kıyasla yüzde 97.4 daha düşük olacak. Kullanıcılar giriş için milyon token başına 0.07 dolar, çıkış için ise 0.27 dolar ödeyecek.

Bilmeyenler için token, bir metnin yapay zeka tarafından işlenebilmesi için küçük parçalara ayrılmış halidir. Yani bir kelimenin tamamı, bir parçası veya hatta bir işaret (nokta, virgül gibi) olabilir. Yapay zeka modelleri, metni doğrudan kelime veya cümle olarak değil, bu küçük token parçaları üzerinden okur, anlar ve üretir. Tabii maaliyet de bu şekilde hesaplanır.

DeepSeek R2'nin daha az maliyetli olacak olması, rekabet açısından önemli bir durum. Rakip modellerin maliyetleri daha fazla olduğu için özellikle dev şirketler başta olmak üzere birçok firma ve bireysel geliştiriciler, DeepSeek R2'yi tercih edebilir. Bu da beklendiği gibi Google ve OpenAI'ın yapay zeka gelirlerini düşürebilir.

Tabii DeepSeek R2 ile ilgili tüm bu bilgilerin birer iddia olduğunu unutmamakta fayda var. Şirket henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak eğer söylentiler doğruysa, yapay zeka dünyasında rekabetin giderek yükseleceğini söyleyebiliriz.

Bu rekabetten en büyük kazancı ise hiç şüphesiz yapay zeka çözümlerini kullanan şirketler ve bireysel kullanıcılar elde edecek. Örneğin yazılım geliştirme sürecinde yapay zekâdan faydalanan bir geliştirici ya da çalışanlarına yapay zeka desteği sunan bir şirket, artık çok daha düşük maliyetlerle çalışabilecek. Bu da doğrudan toplam giderlerin azalması ve verimliliğin artması anlamına geliyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.