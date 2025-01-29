OpenAI, DeepSeek'i Şikayet Etti: "Bizim Verilerimizi Çaldılar!"

DeepSeek hiç şüphesiz yapay zeka dünyasında son günlerin popüler ismi. ABD'li rakiplerini korkutmakla kalmıyor, kendi ülkesinden diğer oluşumların da karşı strateji geliştirerek sektörde boy göstermesine sebep oluyor.

Bu defa OpenAI'den çok ciddi bir suçlama geldi: DeepSeek'i eğitmek için ChatGPT'den alınan verileri kullanmışlar.

Mucize mi Çalıntı mı?

DeepSeek'in piyasaya sürdüğü DeepSeek R1, OpenAI'nin ChatGPT o1 modeliyle benzer performans göstererek dikkat çekmişti. Ancak asıl şaşırtan şey, DeepSeek'in çok daha düşük maliyetle aynı seviyeye ulaşabilmesi oldu. Nasıl oldu da böyle bir başarıya ulaştı?

ABD yaptırımları nedeniyle NVIDIA'nın en yeni GPU'larına erişimi olmayan DeepSeek, yazılım optimizasyonlarıyla eksik donanımı telafi ettiğini iddia etmişti. OpenAI ise kesinlikle buna inanmıyor; samanın altından su yürüttüklerini iddia ediyor ve DeepSeek'in ChatGPT'den "distilasyon" yoluyla öğrendiğine dair kanıtlar bulduğunu söylüyor.

Distilasyon, büyük bir yapay zeka modelinin çıktılarının, daha küçük ve optimize edilmiş bir modelin eğitiminde kullanılması anlamına geliyor.

Eğer iddialar doğruysa, DeepSeek, ChatGPT'nin verilerini kullanarak ChatGPT'ye benzeyen ancak maliyeti çok daha düşük bir model geliştirmiş olabilir.

DeepSeek'in ABD'de Yasaklanması Muhtemel mi?

OpenAI ve Microsoft, DeepSeek ile bağlantılı olabileceğini düşündükleri bazı hesapların ChatGPT’nin API'sine eriştiğini ve bu erişimin daha sonra engellendiğini belirtti. DeepSeek ise iddialar hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Ancak OpenAI'ın suçlamaları bununla da bitmiyor. DeepSeek'in ABD kullanıcı verilerini topladığı ve Çin'e gönderdiği de öne sürülüyor. Bu, DeepSeek'in ABD'de yasaklanması için ikinci büyük neden olabilir.

DeepSeek hâlihazırda popülerliğini artırmayı sürdürüyor. Google Play Store ve App Store'da da epey bilindik bir isim haline geldi. Şayet OpenAI, iddialarını kanıtlamayı başarırsa yasak kararı çıkabilir ancak DeepSeek teknolojisini tamamen ortadan kaldırmak için yeterli olmaz.

Şimdilik OpenAI'dan daha kapsamlı açıklamalar ve muhtemel kanıtlar gelmesini beklemekten başka yapacak bir şey yok. İddialarını kanıtlayabilirse DeepSeek'in geleceğini değiştirebilir.