Yapay Zeka Konut Satışlarında Fahiş Fiyatları Önleyecek! Değer Bilgi Merkezi Açılıyor!

Yapay zeka destekli dijital çözümler hayatın pek çok alanında boy gösteriyor. Bu kapsamda fiyat analizleri, ekspertiz vb. pek çok konuda yapay zekadan destek almak mümkün. Bununla birlikte yeni bir uygulama yapay zeka desteği ile hayata geçiyor. Değer Bilgi Merkezi adı verilen proje ile birlikte yapay zeka desteği kullanılarak semt semt bölge bölge fiyat analizleri yapılacak. Bu sayede konut ve gayrimenkul satışlarındaki fahiş fiyatların önüne geçilecek. İşte detaylar...

Değer Bilgi Merkezi Faaliyete Geçiyor!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından geliştirilen yeni sistem “Değer Bilgi Merkezi” adıyla duyuruldu. Uygulamanın mevcut parsel sorgulama altyapısına benzer bir mantıkla çalışacağı ancak çok daha kapsamlı ve dinamik veri setleriyle destekleneceği belirtildi. Yapay zeka algoritmalarının kullanıldığı bu sistem mahalle seviyesinde karşılaştırmalı analizler sunarak konut değerlerini objektif verilerle ortaya koymayı hedefliyor.

Değer Bilgi Merkezi’miz sayesinde Türkiye adil, erişebilir ve gerçekçi bir taşınmaz değerleme sistemine kavuşacak.



Vatandaşımız yapacağı yatırımın ne getireceğini, maliyetini, satış fiyatını detaylı bir şekilde bu sistemden öğrenebilecek. Manipülasyonların da bu anlamda önüne… pic.twitter.com/6nVElbFeUV — Murat KURUM (@murat_kurum) May 21, 2025

Projeye göre sistem yalnızca fiyat analizleriyle sınırlı kalmayacak. Arz-talep dengesi, bölgesel eğilimler ve benzeri ekonomik göstergeler de platformun sunacağı başlıca veriler arasında yer alacak. Kullanıcılar satın almayı düşündükleri bir evin bulunduğu bölgedeki genel değer eğilimini gözlemleyebilecek aynı mahalledeki benzer taşınmazlarla karşılaştırmalar yapabilecek. Pilot uygulamanın 2026 yılının ilk çeyreğinde İstanbul’da devreye alınması planlanıyor.

Ardından 2027 yılının ortasında Türkiye genelindeki tüm illerde sistemin aktif hale getirilmesi öngörülüyor. Bu süreçte veri altyapısı tamamlanacak ve dijital platform üzerinden vatandaşların erişimine sunulacak. Böylece konut piyasasında fiyat manipülasyonlarının ve yanıltıcı ilanların önüne geçilmesi amaçlanıyor. Sistemin yalnızca ekonomik kararları değil afet yönetimi stratejilerini de destekleyeceği ifade edildi. Özellikle İstanbul gibi deprem riski yüksek bölgelerde üç boyutlu şehir modelleriyle entegre çalışan sistem kentsel dönüşüm projeleri için altyapı verisi sağlayacak.

Riskli yapıların haritalanması, önceliklendirilmesi ve dönüşüm süreçlerinin planlanması noktasında yeni sistemin aktif rol üstlenmesi bekleniyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca diğer içeriklerimizden haberdar olmak için Tamindir sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.