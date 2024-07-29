Snapdragon İşlemcili Dell XPS 13, Inspiron 14 Plus ve Latitude 7455, Türkiye'ye Geliyor

Dell, Türkiye'deki ürün ailesini genişletmeye devam ediyor. Bu doğrultuda şirketin son hamlesi ise Apple'ın M serisi işlemcilerine cevap olarak geliştirilen Snapdragon X serisi işlemcilerden gücünü alan yeni XPS 13, Inspiron 14 Plus ve Latitude 7455 oldu. İşte detaylar!

Dell XPS 13, Dell Inspiron 14 Plus ve Dell Latitude 7455, Türkiye Yolunda

Snapdragon X Elite işlemcisi ise ile dikkatleri üzerine çeken Dell XPS 13, hem X Elite hem de X Plus seçenekleriyle gelen Dell Inspiron 14 Plus ve yine Snapdragon X Elite kullanan Dell Latitude 7455 Türkiye'de satışa çıkıyor.

XPS 13: İkonik ve Güçlü

Gücünü Qualcomm'un Snapdragon X Elite işlemcisinden alan Dell XPS 13, serinin bugüne kadarki en ince ve hafif bilgisayarı olarak dikkat çekiyor. Özellikle gündelik kullanımda dikkat çeken ürün, 27 saate kadar dayanabilen pil ömrüyle Windows bilgisayar cephesinde oyunu değiştirebilecek potansiyele sahip.

İkonik dizüstü bilgisayar güçlü AI desteğiyle yüksek güç gerektiren günlük işlerin kesintisiz ve hızlı bir şekilde tamalanmasına yardımcı oluyor. 13.4 inç tandem OLED ekrana sahip dünyadaki ilk dizüstü bilgisayar olan Dell XPS 13, geleneksel OLED ekranlara kıyasla daha yüksek parlaklık ve daha uzun ömür sunuyor.

XPS13’ün 2850$’dan başlayan fiyatlarla yılın üçüncü çeyreğinde Türkiye’de satışa sunulması bekleniyor.

İşlemci : Snapdragon X Elite

: Snapdragon X Elite Ekran : 13.4 inç tandem OLED

: 13.4 inç tandem OLED Pil Ömrü : 27 saate kadar

: 27 saate kadar Öne Çıkan Özellikler : Yüksek güç gerektiren işlerde güçlü AI desteği Geleneksel OLED ekranlara kıyasla daha yüksek parlaklık ve uzun ömür

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Inspiron 14 Plus: Üst Düzey Performans

Snapdragon X Plus ve/veya Snapdragon X Elite işlemcisi kullanılan Inspiron 14 Plus,15 saate varan pil ömrüyle daha hızlı ve daha verimli bir deneyim sağlıyor. Cihaz, dört hoparlör ve 400 nit parlaklığa sahip QHD+, 16:10 ekran ile üst düzey video ve ses deneyimi sunuyor.

Hafif ve düşük emisyonlu alüminyumdan üretilen bilgisayar, aynı zamanda enerji tasarrufu özelliğine sahip. Inspiron 14 Plus, ExpressCharge’la yalnızca 60 dakikada yüzde 80'e kadar şarj imkanıyla da öne çıkıyor. Inspiron 14 Plus’ın 3700$’dan başlayan fiyatlarla yılın üçüncü çeyreğinde Türkiye’de satışa sunulması bekleniyor.

İşlemci : Snapdragon X Plus ve/veya Snapdragon X Elite

: Snapdragon X Plus ve/veya Snapdragon X Elite Ekran : 14 inç QHD+, 16:10, 400nit parlaklık

: 14 inç QHD+, 16:10, 400nit parlaklık Pil Ömrü : 15 saate kadar

: 15 saate kadar Öne Çıkan Özellikler : Dört hoparlör ile üst düzey video ve ses deneyimi Hafif ve düşük emisyonlu alüminyum kasa ExpressCharge ile 60 dakikada %80'e kadar şarj

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Latitude 7455: Mobil ve Üretken

En ince Latitude dizüstü bilgisayarı olan Latitude 7455, çalışanlara masada veya hareket halindeyken üretkenlik için ihtiyaç duydukları kolaylığı sağlıyor. Snapdragon X Elite işlemcisiyle 21 saate kadar çıkabilen pil ömrüne sahip Dell Latitude 7455, aynı zamanda 14 inç QHD+ dokunmatik ekran, AI gürültü azaltma özellikli dört hoparlör, Qualcomm FastConnect Wi-Fi 7 ve 5G özellikleriyle geliyor.

Latitude 7455’in 1450$’dan başlayan fiyatlarla yılın üçüncü çeyreğinde Türkiye’de satışa sunulması bekleniyor.