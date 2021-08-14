Oxford Profesörü: Delta Varyantı Sürü Bağışıklığına Olanak Tanımıyor

Oxford Üniversitesinde pediatrik enfeksiyon ve bağışıklık profesörü olan Andrew Pollard, sürü bağışıklığı ile ilgili endişe verici bir açıklamada bulundu. Prof. Pollard tarafından yapılan açıklamaya göre Delta varyantı sürü bağışıklığı ihtimalini ortadan kaldırıyor. Konuya ilşkin merak edilen detaylar haberimizde.

Geçtiğimiz aylarda Hindistan'da yeni bir varyant ortaya çıkmıştı. Varyant, ilk olarak "Hindistan varyantı" olarak isimlendirilmişti fakat Hindistan Bilgi Teknoloji Bakanlığı, varyanta ülkenin isminin verilmesinin yanlış olduğunu belirtmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bunun üzerine varyantları Yunan alfabesinin harfleri ile yeniden adlandırdı. Böylece Hindistan varyantının ismi "Delta" oldu. İlk başta Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantı kısa süre içerisinde dünya geneline yayıldı.

Delta Varyantı Sürü Bağışıklığını Nasıl İmkansız Hale Getiriyor?

Oxford Üniversitesinde pediatrik enfeksiyon ve bağışıklık profesörü olan Andrew Pollard, 100'den fazla ülkede tespit edilen Delta'nın sürü bağışıklığı ihtimalini ortadan kaldırdığına yönelik oldukça önemli bir açıklamada bulundu.

AstraZeneca ile Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen aşının geliştirme sürecinde yer alan Prof. Pollard, "Delta varyantı aşılanmış insanları enfekte edebilir. Bunun aşı yaptırmamış kişilerin bir noktada virüs ile karşı karşıya kalacağı anlamına geldiğini çok net biliyoruz" şeklinde konuştu.

Prof. Pollard, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, sürü bağışıklığına ulaşılmasının pek olası olmadığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Hastlaık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından paylaşılan bilgilere göre Delta varyantı bulaşan aşı yaptıran kişilerin hastalığı ağır atlatma ve hayatını kaybetme olasılığı 25 kat daha az. Aşı yaptıran insanların Delta varyantını hafif semptomlar ile atlattığı belirtiliyor.

Delta varyantının görüldüğü ülke sayısı ile ilgili geçtiğimiz haftalarda önemli bilgiler paylaşan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yaptığı açıklamada, Delta varyantının en az 132 ülkede tespit edildiğini açıklamıştı.

Şimdiye kadar koronavirüsün 4 varyantının tespit edildiğinin altını çizen Dr. Ghebreyesus, salgın yayıldığı sürece daha fazla varyantın gün yüzüne çıkabileceği uyarısında bulunmuştu. DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgüt tarafndan onaylanan aşıların tamamının ciddi koruma sağladığını söylemişti.