Demon’s Souls Remake Satış Miktarı Açıklandı

Demon’s Souls Remake satış miktarı belli oldu. Ayrıca oyuna ilişkin bazı istatistiki bilgiler paylaşıldı. Peki, geçtiğimiz yıl satışa sunulan Demon’s Souls Remake ne kadar sattı? Paylaşılan bilgiler ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Demon’s Souls Remake Satış Miktarı Duyuruldu

Bluepoint Games tarafından geliştirilen Demon’s Souls Remake ile ilgili istatistiki bilgiler açıklandı. 12 Kasım 2020 tarihinde çıkışını gerçekleştiren Demon's Souls isimli yapımın remake sürümü 1,4 milyon adet orijinal kopya sattı.

Yayıncılığını Sony Interactive Entertainment'ın üstlendiği Demon’s Souls Remake, sahip olduğu zor oyun yapısı ile dikkat çekiyor. Öyle ki yüzde 30'luk kısım yani 420 bin oyuncu oyundaki ilk boss'u geçememiş.

Demon's Souls, ilk olarak 2009 yılında PlayStation 3 platformu için satışa sunulmuştu. Oyunun PS3 sürümünü From Software stüdyosu geliştirmişti. Aksiyon rol yapma oyunu türündeki yapım, çok zor olduğundan dolayı bazı tepkiler ile karşı karşıya kalmıştı.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, geçtiğimiz günlerde Bluepoint Games'i satın aldığını duyurmuştu. Bluepoint Games, Demon's Souls Remake'in yanı sıra Shadow of the Colossus ve Uncharted: The Nathan Drake Collection gibi yapımların geliştirme sürecinde de yer almıştı.

