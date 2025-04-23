Deprem Nedeniyle İstanbul'da Okullar Tatil Olacak Mı?
Şu an Türkiye'nin gündemi deprem olmuşken bazı vatandaşlar ve öğrenciler "okullar tatil oldu mu?" sorusuna yanıt arıyor. Eğitime 2 günlük ara verildi.
Türkiye bugün ardı arkası kesilmeyen şiddetli depremlerle sarsıldı. Naci Görür ve Celal Şengör, bu konuda ciddi açıklamalar yaptıktan sonra apar topar evlerinden alındı ve Afet Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen acil toplantıya götürüldü.
İstanbul'da Korkutan Deprem! Binalar Tir Tir Titredi
İstanbul'da korku dolu dakikalar yaşatan bir deprem meydana geldi. Son duyumlara göre binalar zangır zangır titredi, insanlar korkuyla sokağa döküldü.
Şimdi ise vatandaşlar ve öğrenciler, deprem sebebiyle eğitime ara verilip verilmeyeceğini merak ediyor ve "yarın okullar tatil mi?" şeklinde araştırmalar yapıyor. Sorunun yanıtını Milli Eğitim Bakanı verdi.
Eğitime 2 Günlük Ara Verildi
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaptığı açıklamada İstanbul'da okulların 2 günlük tatil edildiğini bildirdi.