Deprem Nedeniyle İstanbul'da Okullar Tatil Olacak Mı?

Türkiye bugün ardı arkası kesilmeyen şiddetli depremlerle sarsıldı. Naci Görür ve Celal Şengör, bu konuda ciddi açıklamalar yaptıktan sonra apar topar evlerinden alındı ve Afet Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen acil toplantıya götürüldü.

Şimdi ise vatandaşlar ve öğrenciler, deprem sebebiyle eğitime ara verilip verilmeyeceğini merak ediyor ve "yarın okullar tatil mi?" şeklinde araştırmalar yapıyor. Sorunun yanıtını Milli Eğitim Bakanı verdi.

Eğitime 2 Günlük Ara Verildi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaptığı açıklamada İstanbul'da okulların 2 günlük tatil edildiğini bildirdi.