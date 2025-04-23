Naci Görür Uyardı: Bu Deprem Alelade Değil, Büyüğü Yolda Geliyor

Gazeteci Candaş Tolga Işık, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Naci Görür ve Celal Şengör ile konuştuğunu söyledi ve bu iki uzmanın görüşlerine yer verdi. Naci Görür'e göre bugün yaşanan depremler İstanbul için felaket habercisi; alelade bir deprem değil, onun yerine bir uyarı mesajıydı ve yetkililerin bir an önce harekete geçmesi gerekiyor.

Naci Görür şöyle diyor:

Türkiye, asla değişmemesi gereken gündemini tekrar hatırladı. Bu deprem öyle oldu, bitti, geçti denecek bir deprem değil. Yetkilileri İstanbulla iligli bir kez daha uyarıyorum. Kaybedecek zamanımız yok, kalmadı. Büyük deprem geliyorum diyor.

Celal Şengör: Büyük Depremin Öncüsü Olabilir

6.4 şiddetindeki depremin ardından sarsıntılar İstanbulluları tedirgin etmeye devam etti. Celal Şengör, depremin kendisinden küçük artçı versiyonlarının olmasının beklenen bir durum olduğunu belirtti ancak devamında şöyle dedi:

6,2'lik bir depremin kendisinden küçük artçıları olması normaldir ama devamında 6,2'den büyük bir deprem ya da depremler olursa bunun İstanbul'da beklenen büyük depremin öncüleri olabileceği ihtimali daha güçlenir. Öncüyse de 10 sene sonra olacak depremin mi öncüsü 10 dakika sonra olacak depremin mi bunu bilemeyiz.

Naci Görür: Hükümet, Belediye ve Halk Depreme Hazırlanmalı

Naci Görür'ün resmi hesabından yaptığı açıklamalar da gündeme düştü. Özellilke Marmara Denizi'nde, Kumburgaz fayı üzerinde sayısız deprem olduğunu vurgulayan uzman Görür, bu depremlerin çeşitli şiddetlerde olduğunun altını çizdi. Ancak söylediğine göre beklediğimiz büyük İstanbul depremi bunlar değil.

Meydana gelen depremler fayda biriken stresin üzerine koyuyor ve fayı kırılmaya zorluyor. Naci Görür, asıl depremin bugün meydana gelenden çok büyük, 7 şiddetinden bile fazla olacağını belirtti ve şöyle dedi: