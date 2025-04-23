Naci Görür Uyardı: Bu Deprem Alelade Değil, Büyüğü Yolda Geliyor
İstanbulluların şu anki gündemi deprem olmuşken Naci Görür, acı bir gerçeği bize tekrar hatırlattı: "Vaktimiz yok, kalmadı. Bu deprem uyarıydı."
Gazeteci Candaş Tolga Işık, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Naci Görür ve Celal Şengör ile konuştuğunu söyledi ve bu iki uzmanın görüşlerine yer verdi. Naci Görür'e göre bugün yaşanan depremler İstanbul için felaket habercisi; alelade bir deprem değil, onun yerine bir uyarı mesajıydı ve yetkililerin bir an önce harekete geçmesi gerekiyor.
Naci Görür şöyle diyor:
Türkiye, asla değişmemesi gereken gündemini tekrar hatırladı. Bu deprem öyle oldu, bitti, geçti denecek bir deprem değil. Yetkilileri İstanbulla iligli bir kez daha uyarıyorum. Kaybedecek zamanımız yok, kalmadı. Büyük deprem geliyorum diyor.
Celal Şengör: Büyük Depremin Öncüsü Olabilir
6.4 şiddetindeki depremin ardından sarsıntılar İstanbulluları tedirgin etmeye devam etti. Celal Şengör, depremin kendisinden küçük artçı versiyonlarının olmasının beklenen bir durum olduğunu belirtti ancak devamında şöyle dedi:
6,2'lik bir depremin kendisinden küçük artçıları olması normaldir ama devamında 6,2'den büyük bir deprem ya da depremler olursa bunun İstanbul'da beklenen büyük depremin öncüleri olabileceği ihtimali daha güçlenir. Öncüyse de 10 sene sonra olacak depremin mi öncüsü 10 dakika sonra olacak depremin mi bunu bilemeyiz.
Naci Görür: Hükümet, Belediye ve Halk Depreme Hazırlanmalı
Naci Görür'ün resmi hesabından yaptığı açıklamalar da gündeme düştü. Özellilke Marmara Denizi'nde, Kumburgaz fayı üzerinde sayısız deprem olduğunu vurgulayan uzman Görür, bu depremlerin çeşitli şiddetlerde olduğunun altını çizdi. Ancak söylediğine göre beklediğimiz büyük İstanbul depremi bunlar değil.
Meydana gelen depremler fayda biriken stresin üzerine koyuyor ve fayı kırılmaya zorluyor. Naci Görür, asıl depremin bugün meydana gelenden çok büyük, 7 şiddetinden bile fazla olacağını belirtti ve şöyle dedi:
Deprem sadece deprem olduğu zaman konuşulmayacak kadar önemli bir konudur. Depremin olmadığı zaman konuşup önlem almak lazım. Bunu başta hükümet, sonra belediye ve halk el ele vererek kenti depreme hazırlaması lazım. Kentsel dönüşüm, bina yapmak kenti depreme hazırlamak değildir. Deprem dirençli kent apayrı şeydir. Artık gerekeni halk yapmalıdır. Yapacağı şey gözetim ve denetimdir.
İstanbul'da 1 Saatte 6 Deprem Meydana Geldi
İstanbul'da son bir saat içerisinde altı farklı deprem meydana geldi. Sarsıntılar vatandaşları korkuturken, uzmanlar riskli binalar konusunda uyardı.