WhatsApp Artık Eski Telefonlarda Çalışmayacak

WhatsApp, hesap güvenliğine yönelik yeni bir önlemi devreye almaya başladı. Bu önlemle birlikte işletim sistemi güncel olmayan telefonlarda hesaba giriş yapılamıyor. Engelle karşılaşan kullanıcıların uygulamaya girebilmesi için önce telefonun yazılımını güncellemesi gerekiyor. Önlem, yeni bir uygulama sürümü gerektirmeden sunucu tarafında devreye alınıyor. Değişiklik hem Android hem iOS kullanıcılarını kapsıyor.

WhatsApp Girişi Neden Engelliyor?

Saldırganlar, kötü amaçlı yazılım yüklemek için güncel olmayan işletim sistemlerindeki bilinen açıkları hedef alıyor. Kötü amaçlı yazılım bulaşan bir telefonda mesajlar, uygulama tarafından şifrelenmeden önce ele geçirilebiliyor. Uçtan uca şifreleme, mesajları iletim sırasında koruyor. Ancak cihazın kendisi ele geçirildiğinde bu koruma yetersiz kalıyor. Şirket, yeni önlemle hesabın güvenliğini telefonun güncel olmasına bağlıyor.

WhatsApp'taki Engel Ekranında Ne Yazıyor?

Engelle karşılaşan kullanıcılar giriş sırasında yeni bir bilgilendirme ekranı görüyor. Bu ekran, telefonun ayarlarına girip mevcut sistem güncellemesini yüklemek gerektiğini anlatıyor. Ekranda telefonun hangi yazılım sürümünü kullandığını kontrol etme adımları da yer alıyor. Güvenlik gerekçesiyle bu ekran atlanamıyor. Yani telefon güncellenmeden hesaba giriş yapılamıyor.

Telefonun Yazılım Sürümü Nasıl Öğrenilir?

iPhone'da kullanılan iOS sürümü, Ayarlar > Genel > Hakkında menüsünde yer alıyor. Android telefonlarda bu bilgi genellikle Ayarlar > Telefon hakkında bölümünde bulunuyor. Bazı markalarda ise Yazılım bilgileri adlı bir alt menüye girmek gerekiyor. Bu ekranda telefonun son güvenlik yaması tarihi de görülebiliyor.

Bu Ekranla Karşılaşırsanız Ne Yapmalısınız?

iPhone kullanıcıları Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme yolunu izleyerek mevcut iOS sürümünü yükleyebilir. Android'de güncelleme menüsü genellikle Ayarlar içindeki Sistem ya da Yazılım güncelleme bölümünde bulunuyor. Ancak bu menünün adı markaya göre değişebiliyor. Güncelleme tamamlandıktan sonra uygulamaya yeniden giriş yapılabiliyor. Telefon artık yazılım güncellemesi almıyorsa engeli aşmanın tek yolu daha yeni bir cihaza geçmek. Bu nedenle sohbetlerin düzenli olarak yedeklenmesi önem taşıyor.

Hangi Telefonlar Etkilenecek?

WhatsApp'ın desteklediği en düşük sürümler belli. Şirket, 8 Eylül itibarıyla Android 6.0'ın altındaki sürümlere desteği sonlandırdı. iOS tarafında ise 30 Kasım'dan itibaren uygulamayı kullanmak için en az iOS 15.5 gerekecek. Yeni giriş engelinin bu sürümlerin üzerindeki, ancak güncelleme almamış telefonlarda da çıkıp çıkmayacağı ise açıklanmadı. Engel ekranı şu anda yalnızca belirli hesaplara gösteriliyor. Bu nedenle ekranla karşılaşmayan kullanıcılar da ilerleyen dönemde bu ekranı görebilir.

Editörün Yorumu

Bu değişiklikten en çok etkilenecek kişilerin, telefonunu yıllardır değiştirmeyen ve güncelleme bildirimlerini erteleyen kullanıcılar olacağını düşünüyorum. Çevremde WhatsApp'ı yalnızca ailesiyle haberleşmek için kullanan pek çok kişi var. Bu kişilerin, uygulamaya giremediklerinde ne yapacaklarını bilmemesi ciddi bir sorun. Güvenlik gerekçesini yerinde buluyorum. Ancak WhatsApp'ın hangi sürümlerin etkileneceğini açıkça paylaşması, kullanıcıların önceden hazırlanmasını sağlayacaktır.