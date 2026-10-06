10.000 mAh Bataryalı vivo S2 FE Tanıtıldı! İşte Fiyatı

vivo, 6 Ekim'de Hindistan'da düzenlediği bir etkinlikte S2 FE modelini tanıttı. Telefon, aynı etkinlikte V80 ile birlikte kullanıcıların karşısına çıktı. Cihazda MediaTek tarafından geliştirilen orta segment bir Dimensity işlemcisi bulunuyor. Telefonun en dikkat çeken özelliği ise 10.000 mAh batarya kapasitesi.

vivo S2 FE'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,83 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 1260 x 2800 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Parlaklığı: 2.000 nit

İşlemci: Dimensity 7300e

RAM: 6 GB / 8 GB

Depolama: 128 GB

Batarya: 10.000 mAh

Hızlı Şarj: 44W

Ana Kamera: 50 MP

Yardımcı Kamera: 2 MP

Ön Kamera: 32 MP

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

Ağırlık: Yaklaşık 224 gram

Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69 sertifikası

vivo S2 FE'nin Ekran Özellikleri Neler?

6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1260 x 2800 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Ekranın parlaklığı 2.000 nite kadar çıkabiliyor. Bu değer, dış mekânda ekranın rahat görülmesine yardımcı oluyor. AMOLED ekran ayrıca siyahları LCD ekranlara göre daha derin gösteriyor.

vivo S2 FE'nin İşlemcisi Nasıl?

Telefon gücünü MediaTek tarafından 6 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 7300e işlemcisinden alıyor. İşlemcinin çekirdekleri 2,5 GHz hıza kadar çıkabiliyor. Telefonda 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki RAM seçeneği bulunuyor. Depolama alanı ise iki sürümde de 128 GB. Serinin standart modeli vivo S2'de ise Dimensity 7360 Turbo işlemcisi tercih edilmişti.

vivo S2 FE'nin Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde Sony IMX852 sensörlü 50 megapiksel ana kamera bulunuyor. Ana kameraya 2 megapiksel çözünürlüğünde yardımcı kamera eşlik ediyor. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor.

vivo S2 FE'nin Bataryası Kaç mAh?

vivo S2 FE, 10.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Telefon 44W hızlı şarj desteğiyle birlikte geliyor. vivo, telefonun pil ömrünü göstermek için 32 saat 37 dakika süren kesintisiz bir canlı yayın düzenledi. Bu yayın, Guinness Dünya Rekorları'na en uzun elektronik ürün testi yayını olarak kaydedildi. Telefonun özellikleri daha önce sızdırılan bilgilerle de büyük ölçüde örtüşüyor.

vivo S2 FE Türkiye'de Satılacak mı?

vivo S2 FE'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda V70 ve V70 FE dahil olmak üzere vivo'nun pek çok telefonu satılıyor. Ancak vivo'nun Türkiye'deki ürün listesinde S serisinden bir telefon bulunmuyor. Bu nedenle S2 FE'nin Türkiye'ye gelme ihtimalinin düşük olduğunu söylemek mümkün.

vivo S2 FE'nin Fiyatı Ne Kadar?

6 GB RAM ve 128 GB Depolama: 405 dolar (Türkiye vergileri hariç 19.910 TL)

8 GB RAM ve 128 GB Depolama: 447 dolar (Türkiye vergileri hariç 21.975 TL)

Telefon Hindistan'da 20 Ekim'de satışa çıkacak. vivo S2 FE, Stellar Green, Zen White ve Titan Black olmak üzere üç renk seçeneğiyle sunuluyor.

Yukarıdaki TL tutarları, telefonun yurt dışı fiyatının yalnızca kur karşılığı. vivo S2 FE Türkiye'de satışa sunulursa akıllı telefonlardan alınan vergiler eklendiğinde 6 GB sürümün fiyatı 40 bin 570 TL civarında olabilir. 8 GB sürümün vergili fiyatı ise 44 bin 780 TL'yi bulabilir. Bu tahmine gümrük vergisi ile dağıtıcı ve satıcı kârı dahil değil.

Editörün Yorumu

10.000 mAh batarya, gün içinde şarj aleti aramak istemeyenler için telefonu tercih etmekte güçlü bir neden. Yine de 224 gram ağırlığın uzun süreli kullanımda elde hissedileceğini düşünüyorum. Telefonun Android 16 ile gelmesi ise ilginç bir tercih, çünkü aynı gün tanıtılan V80 Android 17 ile geliyor. Ayrıca 2 megapiksel yardımcı kameranın fotoğraflara ciddi bir katkısı olmayacaktır. Tek depolama seçeneğinin 128 GB olması da uzun süreli kullanımda yetersiz kalabilir.