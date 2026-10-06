ChatGPT'ye Yeni Reklamlar Geliyor

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OpenAI, ChatGPT reklamlarına görsel eklemeye hazırlanıyor. Şirketin görsel reklam adını verdiği yeni türde ürün fotoğrafları ve fikir veren görseller yer alacak. Şirket ilk testi Ekim ayı içinde ABD'de yapacak. Mevcut reklamlar ise bu yılın başından bu yana ücretsiz ve Go planındaki kullanıcılara gösteriliyor. Bu reklamlar, sohbet mesajlarının arasında daha sade bir şekilde yer alıyor.

ChatGPT'deki Görsel Reklamlar Nasıl Görünecek?

Bu reklamlarda birden fazla küçük ürün fotoğrafı ya da ekranı boydan boya kaplayan tek bir görsel yer alabilecek. Reklamlar ilk aşamada yalnızca kullanıcı ChatGPT ile görsel oluştururken karşısına çıkacak. OpenAI, reklamların oluşturulan görselle karışmayacağını ve açıkça işaretleneceğini belirtiyor.

Şirket ayrıca reklamların ChatGPT'nin verdiği cevapları etkilemediğini vurguluyor. ChatGPT'nin görsel oluşturma aracındaki son yenilik olan ChatGPT Images 2.5, Eylül ayında kullanıma sunulmuştu.

ChatGPT Reklamları Hangi Sohbetlerde Gösterilmeyecek?

OpenAI, reklamların duygusal açıdan hassas ya da uygun olmayan sohbetlerde gösterilmemesi için önlem aldığını açıkladı. Bu önlemlerin işleyişi, otomatik kontroller ve insan denetimiyle sürekli takip edilecek. DoubleVerify ve Integral Ad Science gibi bağımsız şirketler de sohbetlere erişmeden önlemleri değerlendirecek. Böylece reklamların hassas içeriklerin yanında görünmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Görsel Reklamları Hangi Kullanıcılar Görecek?

OpenAI, görsel reklamların hangi abonelik planlarında gösterileceğini açıklamadı. Mevcut reklamlar ücretsiz ve Go planındaki kullanıcılara gösteriliyor. Şirkete göre ChatGPT'yi her hafta 1,2 milyar kişi kullanıyor. OpenAI daha önce ChatGPT'nin aylık kullanıcı sayısının 1 milyarı aştığını açıklamıştı.

Reklam Verenler İçin Neler Değişiyor?

OpenAI, görselli reklamlarla birlikte reklam verenlere yönelik ölçüm araçlarını da genişletti. Şirket, ChatGPT reklamlarını sektörde kullanılan veri ve ölçüm platformlarıyla entegre etti. Bu sayede markalar, reklamlarının etkisini kendi kullandıkları sistemler üzerinden takip edebilecek.

Reklam verenler ayrıca markaları için uygun görmedikleri ifadeleri belirleyebilecek. OpenAI, bu adımlarla markaların ChatGPT'de reklam vermesini kolaylaştırmayı hedefliyor.

ChatGPT Reklamları Türkiye'de Gösterilecek mi?

Görsel reklamların ilk testi yalnızca ABD'de yapılacak. Görselli reklamların Türkiye'ye ne zaman geleceğine dair ise bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Reklamların sohbet cevaplarından ayrı tutulması ve hassas konularda gösterilmeyecek olması bence doğru bir adım. Yine de reklamların cevapları etkilemediği konusunda yalnızca şirketin açıklaması bana yeterli gelmiyor. Bağımsız bir denetimin bu konuyu da kapsamasını beklerim. Görsel oluşturma ekranının ilk test alanı seçilmesi ise anlaşılır bir tercih. Bu ekranda kullanıcılar zaten ürün, tasarım ve dekorasyon gibi fikirler arıyor.