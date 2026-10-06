Galaxy S27 Ultra'nın Renkleri Ortaya Çıktı! Şarjda da Yenilik Var

Samsung'un yeni amiral gemisi modeli Galaxy S27 Ultra'ya dair yeni bilgiler ortaya çıktı. Bu bilgilerle birlikte telefonun renk seçenekleri de sızdırıldı. İddiaya göre açık pembe, ilk kez standart renkler arasında yer alacak. Telefonun şarj ve kamera tarafında da bazı iyileştirmelerle gelmesi bekleniyor.

Galaxy S27 Ultra'nın Renk Seçenekleri Neler Olacak?

Samsung sızıntılarıyla bilinen Ice Universe'in paylaştığı bilgilere göre telefon dört standart renkle gelecek. Bu renkler siyah, mavi, açık pembe ve beyaz olacak. Özel bir mor renk seçeneğinin de bulunacağı belirtiliyor. Ancak bu rengin yalnızca internet üzerinden mi satılacağı henüz netleşmedi.

Galaxy S26 Ultra'nın standart renkleri ise siyah, kobalt mor, gök mavisi ve beyaz. Pembe altın ve gümüş gölge renkleri yalnızca internet üzerinden satılıyor. İddia doğru çıkarsa pembe ton, S27 Ultra ile birlikte standart renkler arasına geçecek.

Galaxy S27 Ultra Daha Hızlı Şarj Olacak mı?

WalleGalaxy ve kro_roe'nun paylaştığı bilgilere göre Galaxy S27 Ultra, S26 Ultra'da olduğu gibi 60W hızla şarj olacak. Yenilik ise şarjın başında yaşanacak. Telefon, şarja takıldıktan sonra 55-56W hıza daha uzun süre ulaşabilecek. Bu da telefonun tamamen dolma süresini yüzde 2 ile 3 arasında kısaltacak.

Galaxy S27 Ultra'nın Bataryası Kaç mAh Olacak?

Çin'deki CCC sertifikasyon kayıtları ve önceki sızıntılar, telefonda yaklaşık 5.700 mAh batarya olacağını gösteriyor. Böylece Ultra modellerde uzun süredir kullanılan 5.000 mAh kapasite belirgin biçimde artacak. Yine de bu değerin Çinli üreticilerin modellerinde gördüğümüz silikon karbon batarya teknolojili telefonlara kıyasla çok daha zayıf bir değer olduğunun altını çizmekte fayda var. Temmuz ayında da Samsung'un S27 Ultra için 5.600 ve 5.800 mAh bataryaları test ettiğini aktarmıştık.

Galaxy S27 Ultra'nın Kamerasında Ne Değişecek?

Aynı sızıntılara göre Samsung, parlak ışığa doğru çekim yaparken oluşan yansımaları azaltmak için yeni bir yöntem deniyor. Rakiplerin bir kısmı bu sorun için lenslerde özel kaplamalar kullanıyor. Samsung'un ise yansımaları, fotoğraf çekildikten sonra yapay zeka ile temizlemeyi planladığı iddia ediliyor. Galaxy telefonlar sokak lambası ve sahne ışığı gibi parlak kaynakların bulunduğu çekimlerdeki yansımalar nedeniyle uzun süredir eleştiri alıyordu.

Galaxy S27 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

Galaxy S27 Ultra'nın 2027 yılının başlarında tanıtılması bekleniyor. Serinin dört modelden oluşacağı ve ilk kez bir Pro modelinin de yer alacağı iddia ediliyor. Samsung, tanıtım tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Galaxy S27 Ultra Türkiye'de Satılacak mı?

Telefonun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Galaxy S26 serisi dahil olmak üzere Samsung'un pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni Ultra modelin de Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

Editörün Yorumu

Samsung Ultra modellerde genellikle koyu ve sade renklere ağırlık veriyordu. Bu yüzden açık pembenin standart seçenek olacağı iddiası ilgimi çekti. Bu tercihin, Ultra modeli daha geniş bir kitleye ulaştırma isteğinden kaynaklandığını düşünüyorum. Şarj tarafındaki iyileştirme ise günlük kullanımda hissedilecek kadar büyük değil. Kameradaki yansıma sorununun gerçekten çözülüp çözülmediğini de ancak telefon tanıtıldıktan sonra yapılacak çekimlerle görebileceğiz.