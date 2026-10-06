Arkasında Ekran Olan Honor Play20C Tanıtıldı! Fiyatı Çok Uygun

Uygun fiyatlı Android telefonlar arasına dikkat çeken bir model daha katıldı. Honor, 2 Ekim'de Nijerya'da tanıttığı Play20C modelini şimdi de global pazara taşıdı. Telefon, şirketin global internet sitesinde de yerini aldı. Cihazın en önemli özelliği, arka yüzeyinde kameranın yanında konumlanan ikinci ekran. Daha çok üst segment telefonlarda gördüğümüz bu özelliği Honor, giriş seviyesindeki bir telefona getirdi. Play20C, birkaç gün önce listelenen Honor X5d s ile büyük ölçüde aynı donanıma sahip. Cihazda ayrıca güç tuşuna yerleştirilmiş parmak izi okuyucu ve IP52 sertifikası bulunuyor.

Honor Play20C'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

Ekran Teknolojisi: LCD

Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1576 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 90Hz

Ekran Parlaklığı: 600 nit

Arka Ekran: 2,01 inç (240 x 296 piksel)

İşlemci: Unisoc T610 / Unisoc T615 (4 GB + 128 GB sürüm)

RAM: 4 GB

Depolama: 64 GB / 128 GB

Batarya: 6.000 mAh

Şarj: 15W

Ana Kamera: 50 MP

Ön Kamera: 5 MP

İşletim Sistemi: Android 16 (Go sürümü)

Boyut: 168,3 x 78,5 x 8,72 mm

Ağırlık: Yaklaşık 214 gram

Suya ve Toza Dayanıklılık: IP52 sertifikası

Honor Play20C'nin Arka Ekranı Ne İşe Yarıyor?

Arka yüzeydeki 2,01 inçlik dokunmatik ekran, ana kamerayla selfie çekerken kadrajı görmeyi sağlıyor. Böylece düşük çözünürlüklü ön kamera yerine 50 megapiksel ana kamera kullanılabiliyor. Ekran ayrıca gelen arama bildirimlerini ve müzik kontrollerini gösteriyor. Xiaomi de geçen yıl Xiaomi 17 Pro Max ve 17 Pro ile arka ekranı yeniden gündeme taşımıştı. Bu yıl tanıtılan Xiaomi 18 Pro serisinde de arka ekran bulunuyor.

Honor Play20C'nin İşlemcisi Nasıl?

Telefonda Unisoc tarafından geliştirilen giriş seviyesi T610 işlemcisi bulunuyor. 4 GB RAM ve 128 GB depolamaya sahip sürümde ise T615 tercih edildi. Telefon, Android 16'nın Go sürümüyle geliyor. Go, düşük RAM'e sahip cihazlarda daha az kaynak tüketmesi için hazırlanan hafif bir Android sürümü. Bu donanım mesajlaşma, sosyal medya ve internette gezinme gibi temel kullanım için tasarlandı.

Honor Play20C'nin Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Ön kameranın çözünürlüğü düşük olduğu için arka ekran, selfie çekiminde daha net fotoğraflar elde etmenin yolunu açıyor.

Honor Play20C'nin Bataryası Kaç mAh?

Honor Play20C, 6.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu kapasitenin, giriş seviyesi donanımla birlikte uzun pil ömrü sunması bekleniyor. Ancak telefonun 15W şarj desteği bu kapasite için düşük kalıyor. Bu nedenle bataryanın tamamen dolması uzun sürecek.

Honor Play20C Türkiye'de Satılacak mı?

Honor Play20C'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Telefon şu anda Nijerya'da satılıyor ve Honor'un global internet sitesinde listeleniyor. Honor'un telefonu başka hangi pazarlara getireceği ise henüz netlik kazanmadı.

Honor Play20C'nin Fiyatı Ne Kadar?

4 GB RAM ve 64 GB Depolama: 113 dolar (Türkiye vergileri hariç 5.555 TL)

4 GB RAM ve 128 GB Depolama: Açıklanmadı

Honor Play20C için 113 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 5.555 TL'ye denk geliyor. Telefon; Forest Green, Midnight Black ve Sunrise Gold olmak üzere üç renk seçeneğiyle sunuluyor. Sunrise Gold seçeneği X5d s'de bulunmuyor.

Yukarıdaki TL tutarı, telefonun yurt dışı fiyatının yalnızca kur karşılığı. Honor Play20C Türkiye'de satışa sunulursa akıllı telefonlardan alınan vergiler eklendiğinde fiyatı 10 bin 500 TL civarında olabilir. Bu tahmine gümrük vergisi ile dağıtıcı ve satıcı kârı dahil değil.

Editörün Yorumu

Ön kamerası zayıf olan uygun fiyatlı telefonlarda selfie kalitesi hep geri planda kalıyordu. Arka ekran, bu kullanıcılara ana kamerayla kendi fotoğraflarını çekme imkânı veriyor. Bu yüzden özelliğin giriş seviyesinde, amiral gemilerinden daha çok işe yarayacağını düşünüyorum. Öte yandan 64 GB depolama alanı, fotoğraf ve video saklayan biri için kısa sürede yetersiz kalacaktır. 15W şarj hızının da günlük kullanımda sabır isteyeceğini söyleyebilirim.