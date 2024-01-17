Depremi Erkenden Haber Veren Yeni Teknoloji Sakarya'ya Geliyor!

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, depreme hazırlığı artırmak amacıyla Güney Kore destekli Afet Erken Uyarı Sistemi'ni hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Yer hareketlerini izlemek için yüksek hassasiyetli yeraltı sensörlerinin kullanılacağı sistemden bir milyon Sakaryalı yararlanacak.

Belediye Başkanı Ekrem Yüce, çığır açan depreme hazırlık projesine bağlılığını ifade ederken, Güney Kore Arazi, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından desteklenen "Akıllı Şehir Çözümleri" çerçevesinin bir parçası olan girişim, Hendek-Bakacak heyelan bölgesinden başlayarak pilot bölgelerde sensörlerin test edilmesini içeriyor.

Sensörler yeraltındaki sarsıntıları tespit ederek yetkililere ve vatandaşlara erkenden uyarı sağlamayı amaçlıyor. Sensörler tehlike tespit ettiği durumlarda yamaç dengesizliğini ve olası toprak kaymalarını AKOM'a bildirerek analiz edilen verilere dayalı olarak hızlı önlemler alınmasını sağlayacak.

Projenin hızla tamamlanması, deprem riski taşıyan bölgelerde yaşayan Sakaryalıların korunması açısından büyük önem taşıyor. Başkan Yüce, teknolojinin su ve doğal gaz hatları gibi kritik altyapıların korunmasındaki öneminin de altını çiziyor.

"Yaptığımız araştırmalar ve bağlantılarla Sakarya’da bir ilke imza atacak teknolojiye ulaştık. Güney Kore’den gelen heyet, detaylı bir sunum yaptı ve saha çalışmalarına başladı.

Yaptığımız altyapı ve üstyapı projeleri için de çok büyük önem arz eden teknoloji sayesinde ciddi bir tedbir alabileceğiz.

Yer altındaki su, doğalgaz, elektrik altyapıları sensörlerden elde edilen verilerle korunacak ve lokasyonları buna göre yeniden şekillenecek. Ayrıca tüm vatandaşlarımız içi hayati önem arz eden kısmı da erken uyarı sistemi. Bizlere depremi erkenden uyardığında anında aksiyon alabileceğiz. Süreçle ilgili tüm gelişmeleri yakında vatandaşlarımızla paylaşacağız."