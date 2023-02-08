Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı: Depremzedelere 10 Bin TL Yardım Yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgelerinde yaşayan ailelere 10 bin TL deprem yardımında bulunacaklarını açıkladı. İşte detaylar!
İki gün önce ülkemizin 10 ilinde büyük hasarlara ve can kayıplarına yol açan Kahramanmaraş depreminin yaraları hâlâ sarılabilmiş değil. Vatandaşlar Türkiye'nin dört bir yanından yardım için seferberlik oluşturmuş durumda ve depremzedelere devlet büyükleri de bu yardım elini uzatmak istiyor.
Deprem bölgesinde yaşayan depremzedeler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem yardımı konusunda önemli bir açıklama geldi. Bugün Kahramanmaraş'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8.574 can kaybı, 49.133 yaralı olduğunu belirterek güncel rakamları da aktardı.
Arama Kurtarma Çalışmaları ve Hasar Tespitleri Son Hızda Devam Edecek
Deprem bölgelerinde bulunan her aileye 10 bin TL deprem yardımı yapılacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, arama kurtarma çalışmalarının ve hasar tespitlerinin son hız devam edeceğinin de bilgisini verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deprem yardımı hakkındaki açıklaması şu şekilde:
"Hasar tespitlerle birlikte ailelere belirli desteğimizi vereceğiz. Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan bu konuda belirli bir bütçeyi ayırdık. Hasar tespitleriyle her ailemize onları bu süreçte rahatlatacak rakamı, bunu 10 bin olarak planladık. 10 biner TL bu ailelere hükûmet olarak ulaştıracağız. Hedefimiz 1 yıl içinde diğer felaket yaşadığımız illerde nasıl toplu konut operasyonları yaptıysak 10 ilde de bunları gerçekleştireceğiz.
Vatandaşlarımız endişe etmesin, asla sokakta kalmalarına müsaade edemeyiz. İsteyen depremzedeler Antalya, Alanya, Mersin’deki anlaşmalı otellerde konaklayabilecek. Bütün imkanlarımızı seferber ettik ve devlet tüm imkanlarıyla başta AFAD olmak üzere AFAD’ın koordinesinde bu çalışmalarını belediyelerle yürütmektedir, yürütüyor ve yürütecektir."
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Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi olan ve 7.7 büyüklüğünde gerçekleşen depreme dair yeni detaylar gelmeye devam ediyor.
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