Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı: Depremzedelere 10 Bin TL Yardım Yapılacak

İki gün önce ülkemizin 10 ilinde büyük hasarlara ve can kayıplarına yol açan Kahramanmaraş depreminin yaraları hâlâ sarılabilmiş değil. Vatandaşlar Türkiye'nin dört bir yanından yardım için seferberlik oluşturmuş durumda ve depremzedelere devlet büyükleri de bu yardım elini uzatmak istiyor.

Deprem bölgesinde yaşayan depremzedeler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem yardımı konusunda önemli bir açıklama geldi. Bugün Kahramanmaraş'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8.574 can kaybı, 49.133 yaralı olduğunu belirterek güncel rakamları da aktardı.

Arama Kurtarma Çalışmaları ve Hasar Tespitleri Son Hızda Devam Edecek

Deprem bölgelerinde bulunan her aileye 10 bin TL deprem yardımı yapılacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, arama kurtarma çalışmalarının ve hasar tespitlerinin son hız devam edeceğinin de bilgisini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deprem yardımı hakkındaki açıklaması şu şekilde: