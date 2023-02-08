Uber, Deprem Yardımlarını Ücretsiz Toplayacağını Açıkladı

Kahramanmaraş depreminin ardından 10 şehirde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Tüm Türkiye'yi derinden sarsan afetin yaralarını sarmak adına gerek vatandaşlar gerek şirketler seferberlik ilan etmiş durumda. Havayolu şirketlerinin temsili miktardaki ücretlerle seyahat imkânı tanımasının ardından bir kampanya da Uber'den geldi.

Deprem bölgesine yardımlarını göndermek için seferber olan vatandaşlar, bir süredir yoğun bir yardım kampanyaları düzenliyor. Vatandaşların deprem bölgesine yardımlarını iletmek adına yardımcı olacağını açıklayan Uber, paylaşılan bilgiye göre İstanbul'da 8-9-10 Şubat günlerinde saat 10:00 ila 17:00 arasında "Deprem Yardım" seçeneği ile ücretsiz olarak araç çağırılabileceğini açıkladı.

Uber Yardım Paketlerini İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne Teslim Edecek

Çağrılan taksi sürücüsüne teslim edilecek paketler deprem bölgesine iletmek adına İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi ile Kartal Lojistik Merkezlerine teslim edilecek.

Uber kullanıcılar için ihtiyaç listesini de paylaştı. İkinci el hiçbir ürünün kabul edilmeyeceğini belirten Uber, malzeme listesinde bulunan battaniye, nevresim takımı, yastık, bebek kıyafeti, powerbank, kışlık bot, kışlık mont, atkı, bere ve eldiven gibi ihtiyaç malzemelerinin kullanılmamış ve temiz olması gerektiği konusunda uyardı.