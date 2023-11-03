5. Düzenlenecek Design101 Proje Yarışması Başlıyor!

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü öğrenci topluluklarından İnovasyon Topluluğu bu sene 5.'sini gerçekleştirecekleri etkinlikle karşımıza çıkıyor. "Somut tasarım algısını inovatif düşünceyle birleştirme" temalı Ulusal Design101 Proje Yarışması etkinliği 4-11 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek.

Design101 Proje Yarışması Başvuruları Başladı

Yarın 5.'si düzenlenecek olan etkinlik Türk Telekom ana sponsorluğunda gerçekleşecek.

Design101 etkinliği, farklı programlarda eğitim görmekte olan öğrencileri ortak paydada buluşturan, somut tasarım algısını inovatif düşünceyle birleştirerek “iş hayatında takım olarak çalışmanın bir ön deneyimi olmasını” amaçlayan ve mülakat becerisi oyunlarını içeren bir etkinliktir.

Yarışmacılara verilecek ödüllerin yanı sıra takım çalışması, şirket kurma, sorun çözme, zaman yönetimi gibi yetenekler kazandıran; aynı zamanda tecrübe ve iş hayatı deneyimi veren bir etkinlik olarak topluluk tarafından gerçekleştiriliyor.

Etkinliğin sonrasında katılımcılar, grup halinde veya bireysel olarak onlara verilen konuya yönelik çözüm üreterek proje veya fikir temeli oluşturacaklar. İnovatif düşünmenin önemini vurgulamaya çalışıldığı etkinlikte yaratıcı çözüm üretilmesine teşvik ediliyor.

Katılım sağlayan kişilerin çalışma becerilerini geliştirme ve iş hayatındaki sorunlarını çözebilme bilgi ve yeteneği kazanması amaçlanıyor. Bu deneyim aynı zamanda katılımcıların birbirleriyle etkileşime geçerek hem sosyalleşme hem de ağlarını genişletme fırsatı yaratıyor.

4-11 Kasım arasında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Gösteri Merkezi'nde düzenlenecek etkinlik için bireysel veya takım başvuruları buradaki linkte yer alan kayıt formu üzerinden gerçekleştiriliyor.