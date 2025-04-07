Trump'ın Vergileri Devam Ederse Ülkeler Çıkmaza Girecek (Türkiye de Dahil)

Deutsche Bank'ın küresel makro araştırma direktörü Jim Reid ve ekibi, ABD Başkanı Donald Trump tarafından uygulanan yeni ve katı vergi tarifelerini 1970'lerden bu yana küresel ticaret sistemine en büyük darbe olarak betimledi. Söylediklerine göre getirilen vergi yükü Vietnam Savaşı'ndan bu yana Amerikalılara vurulmuş büyük bir sille.

Trump'ın hemen her ülkeden gelen mallara en az %10 oranında gümrük vergisi getirme planı, bazı ürünlerde %50’yi aşan tarifelerle birlikte piyasaları altüst etti. Açıklamanın ardından borsalarda son 80 yılın en sert dördüncü iki günlük düşüşü yaşandı.

Amerikan Borsası Dönemin Kazananı Oldu

Deutsche Bank'ın uyarısına göre Trump'ın yeni gümrük tarifesi planları, sadece ABD ekonomisini değil, tüm dünya düzenini sarsabilecek kadar geniş çaplı bir çığ. Sadece hisse senetleri değil, dünya ticaret sistemi ve dahi uluslararası ilişkileri bile derinden etkileyebilek kadar keskin kararlar bunlar.

Zorlu geçen günlerde Amerikan borsası şanslıydı. Uzmanlara göre, serbest ticaret döneminde ABD şirketleri daha ucuz iş gücü, geniş pazarlara erişim ve etkili tedarik zincirleri sayesinde ciddi gelir artışı elde etti. Şimdi bu düzen sona ererse şirketlerin maliyetleri yükselecek, kâr marjları daralacak ve hisse değerleri büyük zarar görecek.

Büyüme Beklentileri Dibi Gördü

Trump'ın planında ısrarcı olması demek; NATO gibi savunma anlaşmalarını, küresel diplomatik ilişkileri ve çok taraflı işleyişin zedelenebileceği anlamına geliyor. Sadece NATO değil UBS'de de benzer endişeler mevcut. Tarifelerin yukarı yönlü devam etmesiyle ABD ekonomisi 2025'te ancak 0.4 oranında büyüyebilecek. Tahminler %1.6'yı gösteriyordu, enflasyon ise tahmini %4.6 olarak hesaplanmıştı.

Fed'in büyümeyi destekleyebilmesi için faizleri 1 baz puan düşürmesi gerekecek. Raporda şu ifadeler yer alıyor:

Trump geri adım atmaz ve bu politikalarda ısrar ederse, sadece 2025 değil, önümüzdeki on yıllar boyunca dünya düzeni sarsılabilir.

Türkiye Bu Durumdan Nasıl Etkilenir?

Türkiye %10 ek gümrük tarifesi kapsamına giriyor; Çin, Avrupa Birliği, Vietnam ve Japonya gibi ülkelere kıyasla daha düşük bir yüzde ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın dediğine göre Türk ihracatçılar için büyük bir fırsata dönüşebilir. Yine de Ticaret Bakanı Ömer Bolat, %10'luk ek tarifelerin kaldırılması için ABD ile müzakereler yürütmeyi planladıklarını duyurdu.

Ülkemizdeki enflasyon oranı mart ayı için %38,1 olarak açıklanmıştı. ABD'deki yeni tarifelerin fiyatlarda baskılama yapma ihtimali gündemde.

Sizce Trump'ın tarifeleri ABD'nin ayağına mı sıkıyor? Ülkemiz bu durumdan nasıl etkilenir? Yorumlarda buluşalım.