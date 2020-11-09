Dev Asteroidin Dünya'ya Çarpma Olasılığı Yükseldi

Apofis isimli asterodin 50 sene içerisinde Dünya'ya çarpma ihtimali bulunuyor. Asteroiti yakından gözlemleyen astronomlar dikkat çeken bir açıklama yaptı. Astronomlar tarih açıklamasında bulundu ve asterodin çarpma olasılığının arttığını belirtti. İşte yapılan açıklama.

Apofis Asteroidi Dünya'ya Çarpacak Mı?

Milliyet'te yer alan habere göre, astronomlar Apofis asteroidinin hızının son zamanlarda artış gösterdiğini ve 2068 yılı için hesaplanan yakın geçişin bir çarpmaya dönüşebileceğini söyledi. Olasılıkların çok düşük göründüğü konuşuluyor.

Geçtiğimiz haftalarda Apofis'in 2068 yılında Dünya'ya çarpma olasılığını yaklaşık 150.000'de 1 olduğu açıklanmıştı. Apofis asteroiti 340 metre genişliğe sahip ve Apofis'in Dünya'ya çarpması halinde tam 880 milyon ton TNT'nin aynı anda patlamasına eş değer bir enerji ortaya çıkacak.

Apofis'in 2029 yılında Dünya'ya 30 bin kilometre kadar yaklaşacağı söyleniyor.

Yapılan açıklamalarda bilim adamları şunları söylemişti:

"Apophis asteroitinin, 2029'daki yakın yaklaşımı sırasında Dünya'ya çarpmasının mümkün olmadığını biliyoruz. Bu yıl içinde Subaru teleskobuyla yaptığımız yeni gözlemler, Apophis'in Yarkovsky ivmesini ortaya çıkardı. Asteroidin tamamıyla yerçekimsel bir yörüngeden yılda yaklaşık 170 metre uzaklaştığını gösterdi. Bu da 2068’de Dünya’ya çarpacağı senaryosunu gündemde tutmak için yeterli."

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