2068 Yılına Kadar Çarpabilir: Dev Asteroit Dünya'ya Yaklaşıyor

Apophis isimli dev asteroit Dünya'ya yaklaşıyor. En son 2029'da çarpışacağını iddia eden gökbilimciler, şimdi ise 2068 yılını işaret ediyor. 2068'e kadar çarpışma olasılığı çok düşük gibi görünse de, asteroitin Yarkovsky etkisinde olduğu belirtildi.

Yeni bir çalışma, bilim adamlarının potansiyel olarak Dünya'ya çarpmasını önledikleri bir asteroitin hala gezegenimizle çarpışma rotasında olabileceğini ortaya koydu. Araştırma, Apophis asteroitinin yüzeyinde meydana gelen kimyasal reaksiyonlar yüzünden Dünya ile çarpışabilecek yörüngeye dahil olabileceğini söylüyor.

NASA tarafından 2000'lerin başında yapılan açıklamada, Apophis'in 2029'da Dünya'ya yüzde 2.8 oranında çarpışma şansının olduğu belirtilmişti. Ancak bu, gezegenimizin en azından on yıl daha güvende olduğunu söyleyen uzmanlar tarafından reddedildi. Yine de Apophis asteroitinde oluşan sapma yüzünden 2068 yılına dikkat etmek gerekiyor.

Dev asteroit Dünya'ya yaklaşıyor iddiası

Hawaii Üniversitesi Astronomi Enstitüsü'nün yeni hesaplamaları, Apophis asteroitinin 2068 yılında çarpma ihtimalinin olduğunu gösteriyor. Gökbilimci Dave Tholen ve çalışma arkadaşları, asteroitin yüzeyinde küçük bir Yarkovsky etkisinin tespit edildiğini duyurdu. Bu etki yüzünden asteroit hızlanabilir ve bu hızlanmayla beraber Dünya'nın yörüngesinde tehlike oluşturabilir.

Bilim adamları, Apophis'in rotasını değiştirebilecek ve uzay kayasının Dünya'ya gelmesine neden olabilecek küçük bir termal reaksiyon keşfettiler. Bir başka gökbilimci Tholan'a göre, asteroitin 2068'de Dünya'ya çarpma ihtimali 530.000'de bir gözüküyor. Bu kadar küçük bir ihtimalin bile uzay hesaplamalarında önemli yere sahip olduğunu hatırlatalım.

"Apophis asteroitinin, 2029'daki yakın yaklaşımı sırasında Dünya'ya çarpmasının mümkün olmadığını biliyoruz. Bu yıl içinde Subaru teleskobuyla yaptığımız yeni gözlemler, Apophis'in Yarkovsky ivmesini ortaya çıkardı. Asteroidin tamamıyla yerçekimsel bir yörüngeden yılda yaklaşık 170 metre uzaklaştığını gösterdi. Bu da 2068’de Dünya’ya çarpacağı senaryosunu gündemde tutmak için yeterli."

Muhtemelen Apophis'in on yıl içinde Dünya'yı vurması pek olası değil, ancak gökbilimcilerin bundan emin olabilmesi için asteroitin yörüngesini izlemeleri gerekecek. Apophis'in 2068'de Dünya'nın yerçekimine yakalanması hala olası bir senaryo ve Dünya'daki yaşamı tehdit ediyor. O zaman Elon Musk'la birlikte Ay'a gitmeye ne dersiniz?