Devasa Güneş Fırtınası Yeni Zelanda'da İletişimi Felç Etti

Çok uzak olması sebebiyle Dünya'dan Güneş'in büyüklüğünü tasavvur etmek bir hayli zor. Ancak gezegenemizin milyarlarca yıldır çevresinde döndüğü devasa yıldız, fazlasıyla sert bir doğaya sahip. Geçtiğimiz günlerde Güneş'in tehlikeli yanını yeniden deneyimledik.

Güneş'te meydana gelen bir patlama sonrasında Avustralya ve Yeni Zelanda'daki radyo iletişim hatları zarar gördü. Kısa süreli dalgalanma sonrasında ülkeler büyük bir iletişim sıkıntısına gömüldü.

Yeni Zelanda ve Avustralya'da Ne Oldu?

Hayat kaynağımız olarak gördüğümüz Güneş, aslında medeniyetimizin yok oluşunu tetikleyen olaylara neden olabilir. Çünkü her gün Güneş üzerinde yaşanan patlamalarda uzaya Güneş rüzgarları olarak adlandırılan radyoaktif parçacıklar saçılıyor.

Saçılan bu parçacıkların büyük bir çoğunluğu Dünya'nın doğal olarak sahip olduğu koruyucu manyetik alan sayesinde emilse de Güneş rüzgarının büyüklüğüne bağlı olarak belirli noktalarda gündelik işleyişe etki edebiliyor.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan Güneş fırtınası sonrasında Avustralya ve Yeni Zelanda'da tam olarak bu gözlemlendi. M5 sınıfı bir patlama sonrasında gezegenimize kadar gelen radyoaktif parçacıklar, iletişim hatlarına zarar verdi.

Havada radyo dalgaları olarak yayılan iletişim verileri, olası bir radyoaktif parçacık bombardımanı sonrasında kayıplarla istenen bölgeye ulaşabiliyor. Veri kayıpları ise iletişimin aksaması anlamına geliyor.

İletişimin aksaması sonrasında ülkelerin iç ve dış işleyişinde önemli sorunlar yaşandı. Nispeten daha küçük kapsamlı olan bu problemler kısa sürede çözülse de aslında Güneş'in medeniyetimizin sonunu getirebileceğini işaret ediyor.

Güneş Dijital Kıyameti Getirebilir Mi?

Teknolojimizin Güneş patlamalarına karşı oldukça narin olduğu bilgisi uzun yıllardır biliniyor. Örneğin tarihteki en büyük Güneş patlamalarından birinin yaşandığı 1859 yılında, dönemin en önemli iletişim teknolojisi olan telgraflar tamamıyla yanmış ve küresel çapta iletişim krizi çıkmıştı.

Bilim insanları tarafından düzenli olarak kontrol edilen Güneş patlamaları, yakın gelecekte medeniyetimiz için büyük bir sorun oluşturabilir.

Dünya'nın kaldıramayacağı kadar büyük bir Güneş rüzgarı sonrasında küresel çapta iletişim, bankacılık, internet, enerji hatları ve veri sistemleri çökebilir, yaşanan kaos sonrasında devletler içerisinde toplu isyanlar başlayabilir.

Araştırmacıların dijital kıyamet adını verdikleri bu felaket senaryosunun önümüzdeki yıllar içerisinde yaşanabileceği düşünülüyor.