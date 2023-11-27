DevFest'23 İzmir Tüm Coşkusuyla 2 Aralık'ta Sizleri Bekliyor!

Google Developer Groups (GDG) İzmir ekibi tarafından dokuzuncusu düzenlenen DevFest’23 İzmir, bu sene 2 Aralık 2023 Cumartesi günü Tepekule Kongre ve Sergi Merkezinde gerçekleşiyor.

DevFest İzmir’23 Mobil ve Web Teknolojileri, Yapay Zeka, Bulut Teknolojileri, Android, iOS, Flutter, UI/UX gibi birçok farklı alanda konuşma, eğitim ve sürpriz hediyeler ile geliyor.

DevFest Nedir?

DevFest'ler, dünya çapında GDG topluluklarında yer alan gönüllü kişiler tarafından Google sponsorluğunda düzenlenen, kar amacı gütmeyen yerel teknoloji konferanslarıdır.

Bir DevFest etkinliğinde yer alarak, alanında uzman kişiler ve sektörde yeni yer edinenlerin teknik konuşmalarına katılıp uygulamalı öğrenme atölyelerinde öğrendiklerinizi pekiştirebilir, tecrübelerine ortak olabilirsiniz.

Aynı zamanda teknoloji sektöründeki profesyoneller ve şirketler ile tanışabilir, network ağını genişleterek DevFest’e özel fırsatlara erişebilirsiniz.

DevFest’23 İzmir’de Neler Olacak?

2014’ten bu yana her yıl düzenlenen DevFest İzmir, 2022 yılında onlarca ilden rekor katılımla 2500 katılımcıyı ağırlamıştı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da DevFest İzmir etkinliğiyle, sizi teknolojinin sınırlarının ötesine taşıyacak bir deneyim sizi bekliyor.

Türkiye'deki en prestijli yazılım konferanslarından birisi olan DevFest’23 İzmir, Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde 40+ konuşmacı ve 5 paralel oturum ile gün boyu sizlerle olacak.

DevFest İzmir hakkında fikir oluşturması için geçmiş yıllardaki etkinliklere aşağıdaki videolardan ulaşabilirsiniz.

DevFest'19: https://youtu.be/QV-XAWhmMRo

DevFest'18: https://youtu.be/3FjaegfQwlU

DevFest'17: https://youtu.be/cNNtA3D0TQQ

Neden Katılmalısınız?

Networking : Etkinlik boyunca, sektörün önde gelen geliştiricileri, girişimcileri ve firmalar ile tanışma fırsatını yakalayacak ve bağlantılarınızı güçlendireceksiniz.

: Etkinlik boyunca, sektörün önde gelen geliştiricileri, girişimcileri ve firmalar ile tanışma fırsatını yakalayacak ve bağlantılarınızı güçlendireceksiniz. Gelişim : Alanında uzman konuşmacılar tarafından sunulan bilgilendirici oturumlar ve uygulama atölyeleri ile teknoloji dünyasındaki son gelişmeleri öğrenme şansını yakalayacaksınız.

: Alanında uzman konuşmacılar tarafından sunulan bilgilendirici oturumlar ve uygulama atölyeleri ile teknoloji dünyasındaki son gelişmeleri öğrenme şansını yakalayacaksınız. Hediyeler: Etkinlik süresince katılacağınız oyunlar ve bulmacalar ile sürpriz hediyeler kazanma şansını elde edeceksiniz.

Etkinliğe çok kısa zaman kaldı, biletler hızla tükeniyor. Hemen şimdi Kommunity GDG İzmir sayfasından kendinize uygun bileti satın alıp yerinizi ayırmayı unutmayın.

Tarih: 2 Aralık 2023 Cumartesi, 08:30

Yer: Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi