Dünya genelinde çok sayıda izleyici tarafından merak içerisinde beklenen Dexter: New Blood fragmanı ve yayın tarihi paylaşıldı. Peki, Dexter'ın yeni sezonu ne zaman yayımlanacak? Paylaşılan 1 dakika 39 saniye uzunluğundaki fragman neler sunuyor? Konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Dexter: New Blood Fragmanı Yayımlandı

İlk olarak 1 Ekim 2006 tarihinde Showtime kanalında yayımlanmaya başlayan Dexter, kısa süre içerisinde çok popüler hale geldi. Bir seri katilin hikayesini konu alan dizi 8 sezon boyunca yayımlandıktan sonra final yapmıştı.

Dexter karakterini canlandıran Michael C. Hall, Altın Küre dahil olmak üzere birçok ödüle layık görülmüştü. 8. sezonda 3 milyon izleyici ile rekor kırmayı başaran Dexter, 22 Eylül 2013 tarihinde sona ermişti. Sekiz yıl aradan sonra dizinin milyonlarca hayranını sevindiren bir karar verilmişti.

Yapım ekibi, Dexter'ın yeni sezonunu çekmek için kollarını sıvamıştı. 10 yıl sonrasının anlatılacağı yeni sezon "Dexter: New Blood" olarak isimlendirilmişti. Dexter: New Blood olarak isimlendirilen 9. sezon 10 bölümden oluşacak. Showtime YouTube kanalı üzerinden dizinin yeni sezonuna ait ilk fragmanı yayımlandı.

1 dakika 39 saniye uzunluğundaki fragman kısa süre içerisinde yoğun ilgi ile karşı karşıya kaldı. 780 bini aşkın görüntüleme sayısına ulaşan video 12 bin beğeni almayı başardı. Videoya 1200'den fazla yorum yapıldı. Çok sayıda olumlu yorum alan fragmanı aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Dexter: New Blood Yayın Tarihi Ne Zaman?

Gizem, dram ve suç ögelerine sahip olan Dexter dizisinin yeni sezonu 7 Kasım 2021 tarihinde yayımlanmaya başlayacak. Dizinin 2022 yılının başlarında sona ereceği belirtildi. Dexter hayranlarının yeni sezon için bir süre daha beklemesi gerekiyor.

Dexter: New Blood Oyuncuları

Michael C. Hall

Julia Jones

Alano Miller

Johnny Sequoyah

Jack Alcott

Clancy Brown

Jamie Chung

Çok sayıda izleyici tarafından merak içerisinde beklenen yeni sezonda Johnny Sequoyah, Clancy Brown, Julia Jones ve Jamie Chung gibi yeni oyuncuların yanı sıra dizinin eski sezonlarından tanıdığımız bazı oyuncular da yer alacak.

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