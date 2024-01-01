Diablo 4'ün 2023 İstatistikleri Açıklandı: Bakın Hangi Sınıflar Zirvede!

Blizzard Entertainment yeni yılın rakamlarla kutlandığı bir sosyal medya gönderisinde Diablo 4'ün en popüler sınıflarını açıkladı.

Sihirbaz ve Necromancer Öne Çıkıyor!

Yeni Diablo oyunu resmi çıkışından önce bile Büyücü sınıfıyla birçok hayran tarafından en sevilen sınıf olarak görülüyordu. Necromancer'ın popülaritesi devam etti fakat lansman döneminde geride kaldı.

Serinin Genel Müdürü Rod Fergusson Haziran ayında oyunculara Büyücü sınıfının D4'te "en çok oynanan sınıf" olduğunu doğrulayarak bir revizyon ve zayıflatma sonrasında sınıfın popülerliğinin azaldığını belirtti.

Necromancer uzun süre aynı teknede kaldı ve Blood Lance yeteneği bir noktada o kadar güçlüydü ki oyunu bozan çökmelere neden oluyordu. İlginçtir ki bu sorunlar oyuncuların iki sınıfa dayalı karakterler oluşturmasını engellemedi.

Topluluk en çok hangi sınıfların kullanıldığını öğrenmeye odaklanacaktır: Sihirbaz ve Necromancer. Güç grupları ve popülerliğin erken yükselişi göz önüne alındığında, bu pek de sürpriz değil. Sınıfla ilgili bilgilerin yanı sıra, hardcore Diablo 4 oyuncuları oyunun çeşitli tehditleri nedeniyle tam 2,4 milyon kez öldü. Ancak özellikle bir tehdit olağanüstü sayıda can aldı. Korkunç Kasap mini patronu 37 milyon kez oyuncuları katletti.

Diablo 4 zorlu bir lansman yılı geçirdi ve ticari başarısı, hayal kırıklığı yaratan içerik yayınları ve 1. Sezonun bölücü bir şekilde piyasaya sürülmesiyle gölgelendi. 2. Sezon işleri tersine çevirmeye yardımcı oldu fakat oyunun uzun ömürlülüğünün gerçek testi 2024'te özellikle de Vessel of Hatred genişlemesinin yolda olmasıyla birlikte gelecek.



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